Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 12.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (12.01 10:09) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Alojzego Felińskiego, od 42 do 58.

12.01 od godz. 9:00 do 12:00

Chorzów

Chorzów: Katowicka, nr 16 a, od 28 a do 48 nr parzyste, garaże, Lwowska nr 2, 7, 8, 9, 16, 18, 20, działki 4479/151, 4473/140, Poniatowskiego nr 40, 42, 43, 43 a, b, c, 44, działka 4551/151.

12.01 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

ul. Pułaskiego 1/3

od 11.01 godz. 9:00 do 12.01 godz. 11:00

Łaziska Górne: Kałuże, 15, 15 A, 15 B.

12.01 od godz. 7:00 do 15:00

Mysłowice

Mysłowice, Kasprowicza 26C

12.01 od godz. 8:00 do 14:00

Mysłowice ul. Kościelniaka nr 25A, 25C, 25D, odbiorcy zasilani z złącza kablowego nr RD8/25/157, RD5/25/914, RD8/25/366

12.01 od godz. 8:00 do 14:00