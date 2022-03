Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 12.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (12.03 10:18) nie ma prądu w śląskim?

Gliwice

Gliwice: Bojkowska, 18A, 20A, Żwirki i Wigury, od 85 do 95.

12.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat bielski

Kozy ulica Miodowa, Mostowa od nr 19 do ulicy Nadbrzeżnej, Woskowa, Nadbrzeżna od ulicy Mostowej do ulicy Sobieskiego, Ogrodowa od ulicy Nabrzeżnej do nr 19, Rzemieślnicza od ulicy Nabrzeżnej do nr 25, Dolna od ulicy Cichej do nr 6, Jutrzenki od ulicy Nabrzeżnej do nr 24, Cicha, Nagietkowa, Sobieskiego od nr 58 do nr 13, Kolejowa, od ulicy Nabrzeżnej do nr 19, Pogodna

od 11.03 godz. 23:27 do 13.03 godz. 0:15

powiat raciborski

Kornice: Spółdzielcza, od 1 do 13 parzyste i nieparzyste, Przemysłowa, 8.

12.03 od godz. 8:00 do 16:00