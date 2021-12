Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 13.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (13.12 9:25) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Groszkowa od ul. Bestwińskiej do nr 31a, Jaworowa nr 1, 3, Kąty nr 2,4, Maślaków od nr 7 do 16, Bestwińska od nr 240 do ul. Podleskiej,

13.12 od godz. 8:00 do 12:00

Chorzów

Chorzów: Miechowicka, nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, Katowicka nr 90 i od 115 do 125 nr nieparzyste, przejście podziemne, cmentarz.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00

Jaworzno

Jaworzno ul. Wakacyjna od nr 2 do nr 30, Bobrowa Góra od nr 30 do nr 68, od nr 27 do nr 35, Bystra od nr 2 do nr 12, od nr 1 do nr 11, Sowińskiego od nr 1 do nr 7, 7A, od nr 2 do nr 8, Bałuckiego nr 6, 8 ,12, 14, 20

13.12 od godz. 9:00 do 13:00