Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 15.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Bielsko-Biała ul. Pliszek od ul. Górskiej do nr 15, Górska od nr 75,76 i 81a,87,89 do nr 130,125, Wspólna od ul. Górskiej do nr 78,91, Pikowa, Jeleniowa od ul. Górskiej do nr 7,15, Bierna do nr 6,6a od ul. Górskiej, Błońska od ul. Górskiej do nr 9,10, Zawodzie nr 9h, 9f, Przepiórek od ul. Górskiej, 17.01 od godz. 8:30 do 11:30

Bielsko Biała ulica Stroma, Dąbka, Bohaterów Westerplatte, Pola, Krakowska od nr 10 do ul. Dygasińskiego, Romanowicza, 17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Siemianowicka, od 93 do 105, od 62 do 76. 18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Bednarska od ul. Gościnnej do nr 19, 20.01 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328, 19.01 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328, 18.01 od godz. 8:30 do 14:00

Chorzów: Alfonsa Zgrzebnioka, od 6 do 10a nr parzyste. 20.01 od godz. 8:00 do 14:00

Częstochowa

ul. Lakowa nr 225, 227

17.01 od godz. 8:00 do 12:00

Al. Niepodległości 41A, 41B

17.01 od godz. 9:00 do 11:00

ul. Odrodzenia nr 50, ul. Gruntowa nr 3, 5, 6, 8

ul. Rybacka od nr 16 do nr 30 i od nr 15 do nr 33B i nr 7A

ul. Rybacka dz. nr 944/20 (ZK 13672)

ul. Jabłonowa, ul. Tęczowa od nr 4 do nr 10 i nr 9

18.01 od godz. 8:00 do 16:00

Sławków ul. Chwaliboskie od nr 1 do nr 33, Starowiejska od nr 62 do nr 89, 93, od nr 97 do nr 111, nr 121, 127, 129.

18.01 od godz. 8:30 do 13:30

Dąbrowa Górnicza ul. Górna od nr 24 do nr 56, od nr 31 do nr 57, od nr 66 do nr 84, Chwaliboskie od nr 10 do nr 24, Górna od nr 1 do nr 23, Ziołowa od nr 1 do nr 22 oraz odbiorcy zasilani ze złączy kablowych od ZK nr 781 do ZK nr 785, Białej Przemszy od nr 1 do nr 18

18.01 od godz. 8:30 do 13:30