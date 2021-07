Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 16.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.07 10:08) nie ma prądu w śląskim?

Bytom

Bytom: Kolonia Zgorzelec.

16.07 od godz. 8:30 do 13:00

Częstochowa

Dąbrowa Górnicza, Łosień, Łaski.

od 15.07 godz. 21:38 do 16.07 godz. 10:45

Dąbrowa Górnicza ul. Traktowa od nr 2 do nr 12, Oświecenia od nr 4 do nr 14, Zacisze od nr 2a do nr 36a, Rapackiego nr 63, Zagłębiowska nr 46.

16.07 od godz. 8:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Kłodnicka, od 68 do 84, od 35 do 43, od 75 do 83 PKP LIGOTA, Rzeszótki od 1 do 3.

16.07 od godz. 8:00 do 13:00

Ruda Śląska

Ruda Śląska: ks. Józefa Niedzieli, 72-116, Górna 84, Zajęcza1-9, Bukowa 32.

16.07 od godz. 8:00 do 15:00