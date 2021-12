Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 16.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (16.12 6:07) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Dźbów, ul. Lustrzana, ul. Szkolna, ul. Drzymały bloki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,8,10, ul. Czajkowskiego blok nr 1,2,4 6 + przedszkole, ul. Rydla bloki od 1 do 8, Plac Walecznych blok nr 1, ul. Leśna 6 i kościół, ul. Powstańców Warszawy od 112 do 147.

16.12 od godz. 6:00 do 7:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Przeciętna od nr 58 do nr 78, Chłopickiego od ul. Jordana do ul. Baczyńskiego, Baczyńskiego nr 37,

17.12 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko Biała ulica Czechowa, Orzechowa od ul. Poniatowskiego do nr 28, Dunikowskiego, Poniatowskiego Od nr9 do nr 28, Żywiecka 94

21.12 od godz. 8:00 do 15:00