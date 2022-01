Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 17.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (17.01 7:09) nie ma prądu w śląskim?

Rybnik

Rybnik: Pogodna, Wyłączone budynki od nr 16 do nr 16Ł.

17.01 od godz. 7:00 do 16:00

Tychy

Tychy: Stoczniowców 70, nr 44 sklep rowerowy.

17.01 od godz. 7:00 do 15:00

Żory

Żory: Makowa, parzyste od nr 26 do końca, nieparzyste od nr 23 do końca, ul. Bartocka cała, ul. Głęboka nr 19, 19A, 19B i 21.

17.01 od godz. 7:00 do 14:00

Żory: Spółdzielcza, 5, Główna, 5,10, Biesiadna, 3 do 33.

17.01 od godz. 7:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Stroma, Dąbka, Bohaterów Westerplatte, Pola, Krakowska od nr 10 do ul. Dygasińskiego, Romanowicza,

17.01 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Pliszek od ul. Górskiej do nr 15, Górska od nr 75,76 i 81a,87,89 do nr 130,125, Wspólna od ul. Górskiej do nr 78,91, Pikowa, Jeleniowa od ul. Górskiej do nr 7,15, Bierna do nr 6,6a od ul. Górskiej, Błońska od ul. Górskiej do nr 9,10, Zawodzie nr 9h, 9f, Przepiórek od ul. Górskiej,

17.01 od godz. 8:30 do 11:30