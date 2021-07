Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 18.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (18.07 9:07) nie ma prądu w śląskim?

Gliwice

Sierakowice: Kasztanowa, Wąska, Szeroka, Kozielska, Tworogowska

18.07 od godz. 7:53 do 13:00

powiat myszkowski

w miejscowości Kotowice i Jaworznik

18.07 od godz. 8:27 do 11:00

powiat tarnogórski

Kalety Drutarnia

18.07 od godz. 5:17 do 10:00

powiat zawierciański

w Zdowie, ul. Topolowa, Rzeczna, Akacjowa oraz Kostkowice ul. Stawowa

od 17.07 godz. 15:46 do 18.07 godz. 14:00

w miejscowości Bodziejowice od numeru 1 do 12 oraz Woźniki od 34 do 63

18.07 od godz. 8:54 do 17:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa,

19.07 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Czecza, Wyzwolenia od ul. Braka do ul. Murarzy, Energetyków, Braka, Agronomówka, Żywa od ul. Wyzwolenia do nr 14 i nr 9B,

19.07 od godz. 8:30 do 9:30