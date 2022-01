Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 19.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim (19.01)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w śląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (19.01 9:31) nie ma prądu w śląskim? Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Zaplocie Małe 48A, 48B,

19.01 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Komorowickiej do nr 22, Inżynierska, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

19.01 od godz. 8:30 do 14:00 Częstochowa Częstochowa, ul. Wypalanki od 17/19 i 34 do 69/71 i 70, od 83 do 105 oraz numery 76, 102, 109, ul. Jantarowa od 21 do 27, ul. Bałtycka od 1 do 19 oraz nr. 30, ul. Wiatrakowa, ul. Poręby, ul. Letnia, ul. Piękna, ul. Barwna, ul. Wczasowa.

19.01 od godz. 8:30 do 11:00 Al. Niepodległości 41A, 41B

19.01 od godz. 9:00 do 11:00 Gliwice Gliwice: Sztygarska, Młodego Górnika, Władysława Sikorskiego, od 75 do 97 i od 90 do 120.

19.01 od godz. 8:30 do 13:00

Jaworzno Jaworzno Złącze kablowe Be De Jot/17/5302 przy węźle kolejowym Szczakowa przy stacji INFRA SILESJA

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice Katowice: gen. Zygmunta Waltera Jankego, 213, 213 a.

19.01 od godz. 8:00 do 13:00 Piekary Śląskie Piekary Śląskie: Zakładowa, 3 i 5.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 Piekary Śląskie: Gen. Leopolda Okulickiego, 6.

19.01 od godz. 8:30 do 12:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Staropogońska 75, 77

19.01 od godz. 7:00 do 14:00 Zabrze Zabrze: Karola Hermisza, 6, 6A, 6B, 6C.

19.01 od godz. 8:00 do 10:00 Zabrze: Dionizego Trocera, 31.

19.01 od godz. 8:00 do 10:00

Zabrze: gen. Tadeusza Rozwadowskiego, 1-25.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrze: Konrada Sitki, 31C i 31D.

19.01 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bieruńsko-lędziński Lędziny: Gwarków, 53.

19.01 od godz. 7:00 do 15:00 Świerczyniec: Siewna, od nr 18 do nr 36 oraz od nr 23 do nr 25, Świerkowa, nr 8 i 9.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00 powiat będziński Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna Odbiorcy zasilani złączy nr ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 Przeczyce ul. Stawowa, Podgórna Odbiorcy zasilani złączy ZK 2274, ZK 0285, ZK 2624

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat gliwicki Nieborowice: Orzechowa, za nr. 4.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Truskolasy, ul. Piaskowa od 16 do 51, ul. Słowackiego od 1 do 15.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00 powiat pszczyński Pszczyna: Chochółka, od nr 13 do nr 25 A oraz od nr 14 do nr 34, Piotra Czajkowskiego, od nr 19 do nr 23 oraz od nr 58 do nr 64.

19.01 od godz. 8:00 do 14:00

powiat rybnicki Książenice: Smołki, Cała ulica, Księdza Pojdy, 105C, Nad Potokiem, 19 do 66A.

19.01 od godz. 7:30 do 15:00 powiat tarnogórski Radzionków: Objazdowa, 1, 3.

19.01 od godz. 9:00 do 16:00 Radzionków: Jana Kużaja, od 58 do 74, Sikorskiego 4, 6, 8, 8A.

19.01 od godz. 9:00 do 16:00 powiat zawierciański Góra Włodowska, ul. Gajowa, ul. Żarecka od 1 do 23. Włodowice ul. Żarecka od 125 do 129 i od 150 do 200.

19.01 od godz. 8:00 do 16:00