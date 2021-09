Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 2.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (2.09 0:08) nie ma prądu w śląskim?

Katowice

Katowice rejon ulicy Zgrzebnioka

od 1.09 godz. 23:33 do 2.09 godz. 0:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 8:00 do 8:30

Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 9:00 do 9:30

Bielsko Biała ulica Czysta 1, 3, 4, 5, 6, 8, Sobieskiego 21, 33, 47, Skargi 4

2.09 od godz. 14:30 do 15:00

Bielsko Biała ulica Dumna,

2.09 od godz. 15:30 do 16:00

Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka nr 21

7.09 od godz. 8:30 do 14:00

Bytom

Bytom: Zamkowa, Karbowska, Andersa od 8 do 26, od 11 do 25, Frnzla 26.

2.09 od godz. 8:00 do 16:00