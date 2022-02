Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 22.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.02 7:09) nie ma prądu w śląskim?

Katowice

Katowice: Karliczka, nr 35, 35 a.

22.02 od godz. 7:00 do 13:00

Mysłowice

Kopciowice ul. Równa 8

22.02 od godz. 7:00 do 14:30

Rybnik

Rybnik: Maksymiliana Buhla.

22.02 od godz. 7:00 do 16:00

powiat gliwicki

Knurów: Wieczorka, od 13 do 21 i od 14 do 24.

22.02 od godz. 7:00 do 15:00

powiat mikołowski

Orzesze: Borówkowa, plac budowy.

22.02 od godz. 7:00 do 15:00

powiat pszczyński

Goczałkowice-Zdrój: Główna, parzyste od nr 36 do nr 60A i nieparzyste od nr 27 do nr 43, Szkolna, 70A, 75, 77, Południowa, parzyste od nr 2 (2a) do nr 4 oraz nr 36,38,44 i nieparzyste od nr 1 do nr 17, Rzemieślnicza, 20 oraz place budów w pobliżu, Zimowa, nr 13, 15 i 15a.

22.02 od godz. 7:00 do 14:00