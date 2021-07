Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 23.07 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.07 0:07) nie ma prądu w śląskim?

Jaworzno

Jaworzno ul. Dobra,Wilkoszyn

od 22.07 godz. 23:30 do 23.07 godz. 0:15

powiat lubliniecki

Grabina, Skrzydłowice, Pawonków, Pietraszowice.

od 21.07 godz. 22:58 do 23.07 godz. 0:15

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Miedziana,

23.07 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Groszkowa, Jaworowa, Kąty , Dumna, Maślaków od nr 7 do nr 16, Bestwińska od nr 210 do Podleskiej,

29.07 od godz. 8:00 do 17:00

Bytom

Bytom: Huty Julia, Krzywoustego, Konstytucji 37, 46, 48, 43, 57, Firma HUZAP.

24.07 od godz. 8:30 do 12:30

Bytom: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, od 2 do 14, 1 od A do D, 5, 5A, Golfowa 38, Witosa od 2 do 14, od 1 do 9.

27.07 od godz. 8:30 do 12:30