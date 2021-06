Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 24.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 24.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 24.06 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (24.06 11:09) nie ma prądu w śląskim? Bielsko-Biała Bielsko-Biała ul. Kolorowa nr 9, Sucha od nr 20 do ul. Pocztowej, Hufcowa nr 12,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ulica Bystrzańska od ul. Chabrowej do nr 116, Górnicza nr 8,10, Kurkowa, Modra,

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko Biała ulica Młodej Polski od Mazańcowickiej do Akademickiej, Żołnierska, Kwietniowa, Akademicka od ul. Mazańcowickiej do nr 58 i 65A, Poligonowa nr 112, 112A, Kustosza, Astronomów, Biedronki, Mazańcowicka od ul. Młodej Polski do nr 126A, Burzliwa

24.06 od godz. 8:30 do 16:00 Bytom Bytom: Worpie, 45.

24.06 od godz. 8:30 do 13:00 Zabrze Zabrze: Tadeusza Boya-Żeleńskiego, od 19 do 23 i od 20 do 22, 11 Listopada od 90 do 112 i od 161 do 193, Brzechwy 1, Łowiecka, Drobna od 1 do 11, Heweliusza od 65 do 79, Lawendowa 3, 4, 5.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

powiat bieruńsko-lędziński Imielin ul. Zachęty od nr 18,18A, od nr 25 do nr 33, 33a; ul. Satelicka od nr 21 do nr 33,33a, od nr 23 do nr 38

24.06 od godz. 7:30 do 15:30 Jaworzno, Dąbrowa Narodowa,Osiedle Awaryjne, Łubowiec, Osiedle Stałe, Wesołe Miasteczko, Wysoki Brzeg.

24.06 od godz. 10:08 do 12:15 powiat będziński Dąbrowa Górnicza ul. Srokowskiego od nr 3 do nr 27.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rogoźnik ul. Osiedle Robotnicze Blok od nr 1 do nr 20, Domki od nr 4 do nr 13, Brzozowa –nowe osiedle, Kościuszki nr 218, 222, 224, 231, Zakłady Stomatologiczne - Hotele, CPN, ZOZ, APTEKA, AGRO-SUR, DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ, SKLEPY

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat cieszyński Cieszyn ulica Przykopa 33- 41, 44, 44A, Schodowa - plac parkingowy

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ustroń ulica Trzeciego Maja, Olchowa.

24.06 od godz. 8:00 do 17:00 Górki Wielkie ulica Jaśminowa, Stolarska, Słoneczna, Czarny Las, Nowy Świat 30,32, Różana, Majowa 5-13.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Nadrzeczna,

24.06 od godz. 9:00 do 16:00 Jaworzynka przysiółek Kopanice,

24.06 od godz. 9:00 do 15:00 Bażanowice ulica Folwarczna

24.06 od godz. 10:00 do 13:00 Goleszów ulica Kolejowa, Fabryczna, Cieszyńska

24.06 od godz. 10:00 do 13:00 powiat częstochowski Janów, ul. Tulipanowa.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zagacie od 3 do 20, Kozaków Podlesi od 19 do 193.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat gliwicki Rachowice: Piękna, ul. Piękna za bud. nr 11, 13.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

Smolnica: Wrzosowa, - altanka.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kłobucki Borowe, ul. Długa od nr 130 i 153 do nr 212 i 223, ul. Polna, skład węglowy i tartak.

24.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Zimnowoda, od 92 do 130.

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Kalina, ul. Mokra, Podleśna.

24.06 od godz. 8:30 do 11:30 miejscowości Tanina, Turza, Braszczok, Łebki, Stasiowe

24.06 od godz. 9:46 do 12:00 powiat mikołowski Orzesze: Rybnicka, od 12 do 54.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mikołów: Pszczyńska, 35, 37, 39, 41, 43, 51, 53, 55, Wiśniowa, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 31, 33.

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Mikołów: Nowy Świat, 73 B.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Ceramiczna od 10D do 20 i od 21B do 25C oraz od 29 do 33, ul. Tuwima, ul. Słowackiego od 70 do 80.

24.06 od godz. 7:00 do 14:00 powiat wodzisławski Rydułtowy: Raciborska, firma Migrex.

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat zawierciański Łazy ul. Okrzei, Generała Maczka, Traugutta, Staszica, Chopina nr 13, 7, Narutowicza, Konstytucji 3-go Maja (od ulicy Okrzei do ulicy Generała Maczka) oraz przyległe

24.06 od godz. 7:00 do 14:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Brzoskwiniowa, Daliowa

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Bystra nr 153,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Falista nr 68,

28.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko-Biała ul. Kisielewskiego nr 19, 20, 22, 24,

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bielsko Biała Jeżynowa od nr 40 do ul. Rucianej, Łuczników nr 31, 31a,

30.06 od godz. 8:00 do 13:00 Bielsko Biała ul. Węglowa nr 33,

30.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom Bytom: Arki Bożka, Garaże.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Świętej Elżbiety, 2, 3, 3A, 6, 6A, 11, 13A.

25.06 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Worpie, 1, 1A, od 5 do 33, Konstytucji 75, 77.

28.06 od godz. 8:30 do 13:00 Bytom: Worpie, od 2 do 12, 35, 37.

29.06 od godz. 8:30 do 13:00

Bytom: Worpie, 14, 16.

30.06 od godz. 8:30 do 13:00

Chorzów Chorzów: Słowików, od 2 do 10, od 1 do 9, od 66 do 96, od 89 do 57,

ul. Główna 38, 40.

30.06 od godz. 8:00 do 13:00 Rybnik Rybnik: Wodzisławska, 243, Wincentego Kadłubka, 17 do 34, 43 i 45.

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jankowice: Topolowa, Przyjemna, Tulipanowa, Górnicza, Świerklańska, Piaskowa, Wesoła, Nowa, Rybnik: Cedrowa, Patriotów, 92 Lidl oraz garaże, Jastrzębska, Jasna, Xawerego Dunikowskiego, Mariana Rejewskiego, Cyprysowa, Nowomiejska, Jana Karskiego, Stanisława Małachowskiego.

29.06 od godz. 8:30 do 11:00 Rybnik: Łączna, 31 do 66, Borowa, 28, Borki, Borki.

30.06 od godz. 7:30 do 12:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Witolda Budryka, place budowy.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Wschodnia od 1 do 41 cała ulica, ul. Źródlana 11

29.06 od godz. 8:00 do 14:00

Tychy Tychy: Paprocańska, 127, 127 A, 129.

25.06 od godz. 7:00 do 15:00 Tychy: Nad Jeziorem, przepompownia wody brudnej.

28.06 od godz. 7:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: św. Wawrzyńca, od 32 do 44C i od 45 do 49, Lipowa 16, Tarnopolska od 87 do 95A.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zabrze: Szpitalna, od 15 do 15C.

28.06 od godz. 8:00 do 10:00 Zabrze: gen. Charlesa de Gaulle'a, od 72 do 78, Klonowa 1, Roosevelta od 20 do 22, Reymonta od 9 do 13B.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zabrze: Zamkowa.

29.06 od godz. 8:00 do 13:00

Zabrze: ks. Jerzego Badestinusa, 94.

30.06 od godz. 8:00 do 16:00 Zabrze: Krakowski, plac 5.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski Wilamowice ulica Pułaskiego, Sobieskiego

25.06 od godz. 9:00 do 14:00 Dankowice ul. Dębowa - Gospodarstwo Rybne,

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 Czechowice-Dziedzice ulica Traugutta nr 7a, 5d, 5e, 5f, Narutowicza nr 79,

28.06 od godz. 8:00 do 17:00 Buczkowice ulica Jaworowa firma Akant

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Bystra ul. Fałata od nr 60 do nr 100, Kwiatowa od ul. Pięknej do nr 13, Zielona, Piękna, Konwaliowa nr 2 i 4,

28.06 od godz. 8:30 do 14:30 Bestwina ulica Kościelna nr 2, Konopnickiej nr 1 i 3, Krakowska od ul. Kościelnej do Ryszkówki, Janowicka do nr 22 i 29,

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bujaków ulica Stara Karczma, Długa.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworze ulica Cisowa od nr 88 i 106 do nr 113 i 119, Rodzinna.

Biery ulica Słoneczna od nr 20, 249, 253 i 293 do nr 75 i 333,

29.06 od godz. 8:30 do 14:30 Czechowice-Dziedzice ul. Sobieskiego zespół garaży,

30.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat bieruńsko-lędziński Bojszowy Nowe: Kowola, nr 1, Ruchu Oporu, od nr 1 do nr 41 oraz od nr 4 do nr 56.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bojszowy Nowe: Kowola, nr 1, Ruchu Oporu, od nr 1 do nr 15 oraz od nr 4 do nr 18A.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Lędziny: Palmowa, 31, Poziomkowa, od 2 do 8.

29.06 od godz. 8:30 do 14:00 powiat będziński Dąbrowa Górnicza ul. Związku Orła Białego, Stacja profplast

28.06 od godz. 8:00 do 13:00

Dąbrowa Górnicza ul. Związku Orła Białego 11, Profplast ul. Związku Orła Białego 35

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat cieszyński Wisła ulica Pod Kozińce, Wyzwolenia, Krótka,

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Zarzecze ulica Graniczna od ulicy Wyzwolenia do stacji transformatorowej.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Chybie ulica Nowy Staw, Wyzwolenia od ulicy Nowy Staw do ulicy granicznej, Graniczna od ulicy Wyzwolenia do stacji transformatorowej. 25.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zamarski ulica Główna, Czarne Doły, Machnica, Północna, Widokowa, Piękna, Szkolna, Szerokie, Krótka, Spokojna, Truskawkowa, Dojazdowa, Ogrodowa

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kaczyce: Pawła Stalmacha, Nr 2, 2B, Stacja Benzynowa.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00 Skoczów ulica Radosna 44, Baśniowa 25.

28.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jaworzynka przysiółek Klimki, Stańki

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 Cieszyn ulica plac Kościelny 6 - Kościół Jezusowy

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ustroń ulica Trzeciego Maja, Słoneczna, Mickiewicza, Grażyny, Pana Tadeusza

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Strumień ulica Londzina od ulicy Mostowej do Rynku, Rynek od numeru 1 do 23, Krzywa 8

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Brenna ulica Leśnica parzyste 16-20, Buczyna, Sucha

29.06 od godz. 8:00 do 17:00 Zebrzydowice: Adama Asnyka, od Nr 15 do 35, ul. Skotnicka Nr 19, Sadowa od Nr 1 do 4.

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Istebna przysiółek Bystry

29.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zamarski ulica Cieszyńska 125, 138, 140

29.06 od godz. 8:30 do 13:00

Cieszyn ulica Kłosów 40B - 65

29.06 od godz. 8:30 do 13:00 Kaczyce: Ogrodnicza, od Nr 1 do 108. od 30.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 15:00 Chybie ulica Cieszyńska 4

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Mnich ulica Cieszyńska od ulicy Bielskiej do ulicy Konopnickiej.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat częstochowski Zagacie od 4 do 6.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 W miejscowości Zaróg, Rudniki od 1 do 3A, Kol. Rudniki od 1 do 4.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 W miejscowości Załęże.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat gliwicki Smolnica: Wiejska, za nr 50.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00 Knurów: Dywizjonu 303, od 4A do 14B, Lotników, od 3 do 9C.

25.06 od godz. 8:30 do 13:00

Knurów: Wiosenna, od 2 do 20, Dywizjonu 303, od 1 do 7, 9.

28.06 od godz. 8:30 do 13:00 Knurów: Legionów, od 9 do 39 i od 2 do 14, Saperów, od 1 do 7, Ułanów, 13, Jerzego Ziętka, od 4 do 22C.

30.06 od godz. 8:30 do 13:00 powiat lubliniecki Boronów, ul. 3-go Maja od 1 do 35 oraz od 2 do 46, ul. Boczna od 1 do 20, Częstochowska, Dolna, budynek Urzędu Gminy oraz nr 2 i 4 za Urzędem Gminy, ul. Dworcowa, Grabińska, Koszęcińska od 1 do 19, Ks. Adamka, Leśna, Ligonia, Lompy od 1 do 9a, ul. Nowa, Ogrodowa, Powstańców od 1 do 7 i nr 24, Poznańska nr 1, 2, 3, 5, 7 i 7a, ul. Szkolna nr 1, 1a, 3 i 9, Wiśniowa, Wojska Polskiego, Wolności od 1 do 23 oraz od 2 do 12 i nr 18.

25.06 od godz. 9:00 do 14:00

Bukowiec, ul. Katowicka od 1 do 17a oprócz nr 17, ul. Miarki, Partyzantów nr 1, Św. Jacka. Strzebiń, ul. 1-go Maja, Kolejowa nr 49, Kosmonautów, Krótka, Krzywa, Lubliniecka od 94b do 97, Poprzeczna, Stawowa, Wąska.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 Lubliniec, ul. Czarnoleska od 1 do 26, ul. Droniowiczki, Kopce nr 11 i nr 15, ul. Podleśna 13, Powstańców od przejazdu kolejowego do nr 123, ul. Stawowa od 96 do 104.

30.06 od godz. 8:30 do 12:30 powiat mikołowski Orzesze: Ramży, 1 Maja, od 5 do 19, od 4 do 18, Drzymały, Budowlanych, Korczaka, Stalowa, Słowiańska, od 1 do 19 , od 2 do 18, Krótka, Cynkowa, Fabryczna, od 13 do 24, od 13 do 25, 22 Lipca, 1, 2, 3.

25.06 od godz. 8:00 do 10:00

Łaziska Górne: Wyrska, garaże, firma Pony Auto, nr 15 a firma SW Partner.

29.06 od godz. 7:00 do 17:00 Łaziska Górne: Wyrska, garaże, firma Oral.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00 Orzesze: Odrodzenia, nr 51 do 67 nr nieparzyste, 52 do 68 nr parzyste, Barwna, cała, 1000-lecia, nr 8 do 24 nr parzyste, 19 do 37 nr nieparzyste.

30.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat myszkowski Myszków, ul. Ceramiczna od 1 do 19A i od 2 do 10.

24.06 od godz. 14:00 do 15:00 Postęp, ul. Grzybowa, ul. Polna, ul. Rzeczna, ul. Myszkowska od 46 do 74 i od 61 do 87.

25.06 od godz. 7:00 do 13:00 Myszków, ul. Ceramiczna od 10D do 20, od 21B do 25C, od 12 do 44, od 35G do 51 ul. Tuwima, ul. Słowackiego od 70 do 80, ul. Reja , ul. Topolowa.

30.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat pszczyński Wisła Wielka: Cieszyńska, nr 62 A.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Kobiór: Karola Olszewskiego, od nr 1 do nr 45 i od nr 2 do nr 68, Prosta, Plichtowicka, Poprzeczna, Kobiórska, od nr 25 do nr 85 i od nr 32 do nr 62, Piękna.

25.06 od godz. 8:30 do 14:00 Studzionka: Robotnicza, parzyste od nr 12 do nr 22b oraz nieparzyste od nr 9 do nr 21, ul. Wodzisławska nieparzyste od nr 39a do nr 41c, ul. Krótka nr 12.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jankowice: Myśliwska, cała, Jelenia, Cała, Baziowa, 1, 1c i 5, św. Jana Pawła II, od 1 do 9 i od 2 do 4, Zagajniki, Cała, Złote Łany, nr 133 i 135 oraz od 168 do 178 i 178A, Jodłowa, Cała, Żubrów, od nr 117 do nr 149 oraz od nr 86 do nr 122, Sarenek, od nr 4 do nr 52, A, B, C, AB oraz od nr 1 do nr 27, Studzienice: Zagajniki, Cała, Sarenek, 35.

28.06 od godz. 8:30 do 12:30

Pszczyna: Władysława Łokietka, blok Nr 21, 22 i 23.

29.06 od godz. 8:00 do 10:30 Pszczyna: Wspólna, nr 11.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Pszczyna: Stanisława Wyspiańskiego, od nr 19 i 19 A do Nr 29, od nr 18 i 18 A do nr 26, Piotra Czajkowskiego, od nr 14 do nr 24, Adama Mickiewicza, od nr 2 do nr 4, Męczenników Oświęcimskich, Nr 30, Marii Konopnickiej, Nr 9, od nr 15 do nr 31 i 31 A, od nr 22 do nr 34, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza, od nr 13 do nr 23 i od nr 10 do nr 24, Elizy Orzeszkowej, Juliusza Słowackiego, od nr 23 do nr 25, Ćwiklice: Piotra Czajkowskiego, od nr 24 A i B do nr 30.

29.06 od godz. 8:30 do 14:00

Pszczyna: Władysława Łokietka, blok Nr 24 i Nr 25.

29.06 od godz. 10:30 do 12:30 Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 5 i Nr 7.

29.06 od godz. 12:30 do 14:30 Pszczyna: Kazimierza Odnowiciela, blok Nr 1 i Nr 3.

29.06 od godz. 14:30 do 16:30 Frydek: Leśna, Posesja zasilana z ZK nr 195078.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat raciborski Krzanowice: Polna, od 1 do 13 od 2 do 16, Kościelna, od 2 do 14 od 3 do 11, Szpitalna, od 2 do 4 od 3 do 9, Cegielniana, 1, Zamkowa, od 1 do 5 od 2 do 4, Rynek, 12, Magdaleny, 1.

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Bojanów: Krzanowicka, Tylna, Powstańców Śląskich, Wiejska, Szkolna, Wojnowicka, 1, 4, Poprzeczna, Okrężna, Cicha, Bieńkowicka, Borucka, Polna.

30.06 od godz. 8:00 do 11:30

powiat rybnicki Raszczyce: Wąska, Górna, od 2 do 4 od 1b do 3, Rybnicka, od 1 do 7 do 2 do 12, Wiejska.

25.06 od godz. 7:00 do 13:00 Palowice: Wiejska, 1 do 28, Szeroka, 49 do 54D.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tarnogórski Nakło Śląskie: Jutrzenka, ul. Jutrzenki 2 budowy.

28.06 od godz. 8:00 do 16:00 Tarnowskie Góry: Mikołaja Reja, 10A.

29.06 od godz. 8:00 do 16:00 Miasteczko Śląskie - Zameczek i Imielów 51

30.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat wodzisławski Radlin: mjr. Piotra Iwanowicza Rogozina, od nr 61 do nr 108, Józefa Lompy, od nr 1 do nr 18, Piotra Ściegiennego, 1, Józefa Rymera, 32, Józefa Hallera, 3, 5, 5a.

29.06 od godz. 7:00 do 15:00

powiat zawierciański Rokitno Szlacheckie ul. Górna, Ogrodowa od ulicy Górnej do nr 24

25.06 od godz. 8:00 do 13:00 Przybyszów, ul. Stokrotek.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zawada Pilicka 141L oraz 141K.

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Rokitno Szlacheckie ul. Piaskowa, Zielona, 1-go Maja od nr 51 do ulicy Piaskowej

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Podzamcze Osada Birowska

29.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zawiercie ul. Ładna, Szczęśliwa, Spadowa, Pszenna

30.06 od godz. 7:00 do 13:00 Poręba - Garaże przy ul. Zakładowej

30.06 od godz. 7:00 do 14:00 Przyłęk od 1 do 8 i od 108 do 120.

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żory Żory: Oliwkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Śliwkowa, Jabłoniowa, Aroniowa, Złota, 1, Ogrodnicza, Orzechowa, Cytrynowa, Porzeczkowa, Sadowa.

25.06 od godz. 8:00 do 16:00

Żory: Sikorskiego, 36A,B.

28.06 od godz. 8:00 do 11:00 Żory: Sikorskiego, 31A,B.

29.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat żywiecki Żywiec ulica Jodłowa budynki nr 41, 43, Wierzbowa od budynku nr 14 do 35

24.06 od godz. 13:00 do 14:00 Łodygowice ulica Na Stawach budynek nr 12A

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Szarotek od nr 2 do 6, Spacerowa od nr 27 do 37, Zjazdowa od nr 15 do 33 i od nr 2 do 32, Akacjowa

28.06 od godz. 8:00 do 9:00 Łodygowice ulica Wyzwolenia, Zjazdowa od skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia do budynku nr 50

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Międzybrodzie Bialskie ulica Żarnówka.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Cisiec ulica Modrzewiowa, Za Groniem, Gajówka, Stroma, Turystyczna, Wyszyńskiego od ulicy Mokrej do ulicy Rolniczej wraz z ulicami przyległymi, Wyszyńskiego od ulicy Rolniczej do ulicy Kolejowej wraz z ulicami przyległymi, Czarkowskiego, Trakt Cesarski od ulicy Czarnkowskiego w stronę ulicy Zielonej

28.06 od godz. 9:00 do 12:00

Łodygowice ulica Szarotek od nr 2 do 6, Spacerowa od nr 27 do 37, Zjazdowa od nr 15 do 33 i od nr 2 do 32, Akacjowa

28.06 od godz. 13:00 do 14:00 Przybędza ulica Wajdowa od ulicy 3-go Maja do ulicy Cesarka

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łodygowice ulica Chabrowa warsztat samochodowy Kanik-Cars

29.06 od godz. 8:00 do 14:00 Węgierska Górka ulica Masztowa

29.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łodygowice ulica Truskawkowa, Poziomkowa, Dobra nr 7, 9, 11, 13, 13A, Żeromskiego nr 3, 5, 7, 9, Miodowa nr 10, 12, 14, Żywiecka numery parzyste od 98 do 140, nieparzyste od 137 do 149, Spółdzielców nr 1, 2, 3, 4, 8, 15, Prusa nr 1, 2, 3, 4, Borowa nr 1, 2, 4, 5, 6

30.06 od godz. 7:30 do 8:00

Łodygowice ulica Żywiecka nr 120, Słowików nr 5, 10, 12, 14, 16, 18, Nowy Świat nr. 5, 5B, 7, 8, Miodowa nr 6, Dobra nr 8, 15, 17

30.06 od godz. 7:30 do 13:30 Cisiec ulica Turystyczna, Barania Cisiecka przysiółek Hubki

30.06 od godz. 8:00 do 13:00 Zarzecze przepompownia ścieków dla obozu harcerskiego

30.06 od godz. 8:00 do 14:00

Łodygowice ulica Kasztanowa budynek zasilany ze złącza kablowego nr ZK413701

30.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Truskawkowa, Poziomkowa, Dobra nr 7, 9, 11, 13, 13A, Żeromskiego nr 3, 5, 7, 9, Miodowa nr 10, 12, 14, Żywiecka numery parzyste od 98 do 140, nieparzyste od 137 do 149, Spółdzielców nr 1, 2, 3, 4, 8, 15, Prusa nr 1, 2, 3, 4, Borowa nr 1, 2, 4, 5, 6

30.06 od godz. 13:00 do 13:30

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

