Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 25.02 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (25.02 2:06) nie ma prądu w śląskim?

powiat zawierciański

w miejscowościach Bógdał

25.02 od godz. 0:42 do 3:30

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Listopadowa nr 67,

25.02 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko Biała ulica Pogórze nr 6,13, Jutrzenki 17, 13 - szkoła,

25.02 od godz. 8:30 do 12:30

Bielsko-Biała ul. Karbowa od nr 190 do ul Armii Krajowej, Żołędziowa, Skalna, Armii Krajowej od ul. Stroma do nr 190,

2.03 od godz. 7:30 do 8:30

Bielsko Biała ulica Gagarina od Dworcowej do nr 32, Swojska, Prądnicza, Krakusa, Topazowa

2.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biala ul. Skarzyńskiego nr 20, Tańskiego od nr 16 do nr 28, Cieszyńska nr 250, 260, 262, 254B, Skrzydlewskiego nr 34,38,

2.03 od godz. 8:30 do 11:30