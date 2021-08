Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 27.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (27.08 11:08) nie ma prądu w śląskim?

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Lajkonika 29,31,32

27.08 od godz. 8:00 do 16:00

Bielsko Biała ulica Senatorska do nr 23,24, Kujawska od nr 4 do ul. Leśnej, Wielkopolska od nr 49 do ul. ks. Brzóski, Hetmańska od ul. Ks. Brzóski do nr 20, Kasztelańska, Waszkowskiego, Dolnośląska do nr 20,29, Górnośląska od nr 127 do 91, Leśna

27.08 od godz. 10:20 do 12:30

Chorzów

Chorzów: Torowa, cała ulica.

27.08 od godz. 8:00 do 15:00

Częstochowa

Dźbów, ul. Promowa.

27.08 od godz. 8:00 do 13:00

Częstochowa, ul. Konstruktorów od 9 do 25.

27.08 od godz. 8:00 do 16:00

Gliwice

Gliwice: Tytusa Chałubińskiego, od 74 do 90 (parzyste).

27.08 od godz. 8:00 do 15:00