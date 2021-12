Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 31.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (31.12 4:05) nie ma prądu w śląskim?

Gliwice

Gliwice-dzielnica Sośnica

31.12 od godz. 1:46 do 4:45

Sosnowiec

Sosnowiec, Dańdówka, Jęzor, Niwka

31.12 od godz. 3:15 do 5:15

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Perłowa nr 12A, 14,

3.01 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Marzanny od ul. Jagienki do ul. Światopełka, Piekiełko nr 8, Cieszyńska od nr 413 do nr 447B i nr 449 - wyłączenie nie dotyczy numerów: 433A, 435, 445A, Jaworzańska nr 8A, Tylna, Danusi od ul. Marzanny do nr 18,

5.01 od godz. 8:30 do 13:00

Mysłowice

Mysłowice ul. Ziołowa za Nr47 złącze kablowe 1kV Nr ZK-BDJ131499, ul. Ziołowa złącze NrD8/25/379

3.01 od godz. 8:00 do 16:00