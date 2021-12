Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 3.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (3.12 12:10) nie ma prądu w śląskim?

Jastrzębie-Zdrój

Jastrzębie-Zdrój: Wolności, Tylko Pompownia wód, Norwida, 23 Zakład Karny.

3.12 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice

Katowice: Pilotów, nr 3, 5.

3.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski

Szczyrk ulica Klimczoka od numeru 7 do 11, Beskidzka od numeru 71 do 83.

3.12 od godz. 7:00 do 15:00

Wilkowice ulica Wierzbowa nr41, 43, 45, 47, 49, 50, Leśna nr 42, Długa od nr 37 i nr 46 w stronę lasu,

3.12 od godz. 8:30 do 13:30

Wilkowice ulica Topolowa, Na Wałach od ul. Żywieckiej do nr 22, Orna, Agrestowa nr 45, 37, 53, Żywiecka od nr 144 i 117 do przejazdu PKP, Prosta,

3.12 od godz. 9:30 do 12:30