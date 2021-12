Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 4.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 4.12? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 4.12 w śląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Gdzie obecnie (4.12 13:08) nie ma prądu w śląskim? Częstochowa ul. Teresy nr 5

4.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gostyń Pszczyńska, Miarowa, Fityki

4.12 od godz. 12:39 do 14:45 powiat cieszyński W miejscowości Cisownica

4.12 od godz. 10:29 do 15:00 Planowane wyłączenia prądu w śląskim Bielsko-Biała Bielsko Biała ulica Goleszowska nr 16,,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kaniów ulica Młyńska, Ludowa,

Bestwina ulica Wielodroga,

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Mazańcowickiej do nr 14 i nr 17, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

7.12 od godz. 8:30 do 9:30 Bielsko-Biala ul. Młynówka od nr 16 do nr 22 oraz numery 19 i 21, Inżynierska,

7.12 od godz. 8:30 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Młynówka od ul. Mazańcowickiej do nr 14 i nr 17, Śliska, Komorowicka od ul. Mazańcowickiej do nr 277 i do nr 328,

7.12 od godz. 12:30 do 14:00 Bielsko-Biała ulica Zalotników nr 22,

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Bielsko-Biała ulica Żółkiewskiego nr 6

9.12 od godz. 7:00 do 16:00 Kaniów ulica Ludowa, Młyńska,

Bestwina ul. Wielodroga,

9.12 od godz. 12:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Grzybowa od nr 10B i 14A do ul. Podleśnej, Podleśna od nr 30 do nr 45,

10.12 od godz. 8:00 do 14:00 Bytom Bytom: Wyzwolenia, 93.

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Bytom: Łabędzia, Srebrna, Golfowa od 1 do 23, od 2 do 28.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

Bytom: Konstytucji, 85.

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Bytom: Kamienna, Przepompownia.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Chorzów Chorzów: Karola Miarki, nr 5, 9.

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa ul. Łączności nr 36

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 ul. Gminna od nr 93 do nr 127 (bez nr 99)

ul. Gminna nr 89A, 89B, 91A, 91B, oraz dz. nr 779/4 (ZK14752)

ul. Gminna nr 36, 36A, 40A, 42, 44A

ul. Wiolinowa nr 2, 4A, 4B

6.12 od godz. 8:00 do 16:30 ul. Batalionów Chłopskich nr 117

7.12 od godz. 7:30 do 8:30 ul. Batalionów Chłopskich od nr 95 do nr 117 i od nr 125 do nr 131, od nr 137 do nr 141 i od nr 145 do nr 153 ul. Batalionów Chłopskich nr 104, 106, 110, 112, 116, 116A, 122 i od nr 124 do nr 132 ul. Sabatowskiego

7.12 od godz. 8:00 do 16:00

ul. Batalionów Chłopskich nr 117

7.12 od godz. 13:00 do 16:00 Dąbrowa Górnicza ul. Europejska; ul. Konstytucji 43; ul. Konstytucji ZK-2678; ul. Kryniczna ZK-1851; ul. Podbagienko 15a - 17.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Sławków ul. Dębniki 1-15, 2-22; ul. Dymniki; ul. Sikorskiego; ul. Obrońców Westerplatte; ul. Grodzka.

9.12 od godz. 8:00 do 12:00 Dąbrowa Górnicza ul. Kościelna 1-15, 4-6; ul. Św. Antoniego 1-10, 24; ul. Działki; ul. Siedmiu Szewców.

10.12 od godz. 8:00 do 12:00 Gliwice Gliwice: Lipowa, 15, 25, Romualda Traugutta, 15, 17, Opolska, od 19 do 27, Jarosława Dąbrowskiego, 1, 2, 4, 6.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gliwice: Okopowa, 1, 3.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice: Strzelnicza, 63, 67, 69, 71, Kościół Miłosierdzia Bożego.

10.12 od godz. 7:00 do 15:00

Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: prof. R. Ranoszka, Komuny Paryskiej, 1 i 2, Frysztacka, Armii Krajowej, od Nr 80 do 100, Ruptawska, Piaskowa, Kościelna, Kasztanowa, obok kościoła, Wyzwolenia, do 104.

6.12 od godz. 8:30 do 10:00 Jastrzębie-Zdrój: prof. R. Ranoszka, od Nr 1 do Nr 43, Armii Krajowej, od Nr 80 do 100, Ranoszka.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój: prof. R. Ranoszka, Komuny Paryskiej, 1 i 2, Frysztacka, Armii Krajowej, od Nr 80 do 100, Ruptawska, Piaskowa, Kościelna, Kasztanowa, obok kościoła, Wyzwolenia, do 104.

8.12 od godz. 8:30 do 10:00 Jaworzno Jaworzno ul. Szczakowska nr 88B, 88C, 98E, 98D

7.12 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworzno ul. Dąbrowska nr 43

9.12 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworzno ul. Miodowa nr 1, od nr 2 do nr 12, Chropaczówka nr 4, 8

10.12 od godz. 7:00 do 14:00

Katowice Katowice: J. Gallusa, nr 11 b, c, d, e, 13, 13 a, b, 15, 17, 20, 20 a, 24 c, d, garaże.

6.12 od godz. 8:00 do 13:00 Katowice: Gabriela Hałubki, nr 6, 6 a, 8, 8 a.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Katowice: Słoneczna, nr 10, 12, 14, 16, Słoneczne Osiedle, Hydrofornia, garaże, ul. Iłłakowiczówny od 19 do 25 c nr nieparzyste, garaże.

7.12 od godz. 8:00 do 12:00 Katowice: Józefa Wybickiego, od 55 do 69 nr nieparzyste.

8.12 od godz. 8:00 do 13:00

Katowice: Tadeusza Boya Żeleńskiego, 60A-60B.

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice Mysłowice ul. Powstańców Nr 15 C

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Mysłowice ul. Prusa Nr 5 Przedszkole

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

Rybnik Rybnik: Wiślana, 41 do 47, Północna, 3 do 31A, Wypoczynkowa, 3 do 32, Rybnicka, 1 do 3, Gliwicka, 302 do 333, Magnolii, 3 do 21.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Siemianowice Śląskie Siemianowice Śląskie: Słoneczna, budynki na placu budowy.

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Sosnowiec Sosnowiec ul. Wojska Polskiego nr 105B

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Sosnowiec ul. Projektowa 33

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Marszałka Piłsudskiego, 37, 39, 41.

8.12 od godz. 22:45 do 23:45 Tychy: Damrota, 35.

9.12 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy: Żorska, 34,36.

10.12 od godz. 9:00 do 15:00 Zabrze Zabrze: płk. Franciszka Niepokólczyckiego, 45, 47, 47A.

10.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat bielski Mazańcowice ulica Kolonia ,Komorowicka od nr 764 do nr 966, Północna nr 496, 656, Halentówka od ul Komorowickiej do ul. Kwiatowej,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworze ul. Legendarna nr 3A, 3B, 3C,

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Szczyrk ulica Zwalisko od Chatki Puchatka 30, 37 do końca ulicy.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Łazy ulica Łaziańska od nr 140 do nr 33,

ul. Kościelna od nr 2 do ul. Lipki,

ul. Lipki od ul. Kościelnej do nr 172,

ul. Studzieniec od ul. Kościelnej, Na Wspólnej, Babiogórska od ul. Kościelnej do nr 166,

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kaniów ulica Młyńska,

Bestwinka ulica Olchowa, Ładna,

7.12 od godz. 8:30 do 10:30 Szczyrk ulica Klimczoka 15, Beskidzka od numeru 48 do 78, Krótka, Skalista, Nad Żyliną od 27 do 33, Dworcowa, Słoneczna,

7.12 od godz. 9:00 do 14:00

Kozy ulica Graniczna, Urocza, Zdrowia

7.12 od godz. 9:00 do 14:00 Zasole Bielańskie ulica Piękna, Nowy Świat, Solna, Wałowa.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Zasole Bielańskie ulica Piękna, Rolnicza, Słoneczna, Zacisze.

9.12 od godz. 8:00 do 14:00 Biery ulica Sportowa od ul. Szkolnej do nr 302, Spokojna, Leśna, Rotuz,

9.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kozy ul. Biała,

9.12 od godz. 8:00 do 15:00 Bystra ulica Szczytowa 166.

9.12 od godz. 8:00 do 13:30 Kaniów ulica Młyńska,

Bestwinka ulica Olchowa, Ładna,

9.12 od godz. 8:00 do 10:00 Stara Wieś ulica Zielona, Okrężna, Zaolzie.

9.12 od godz. 9:00 do 12:00 Łodygowice ulica Beskidzka 8 sklep Biedronka.

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kozy ul. Pod Grapą nr 9,

10.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat bieruńsko-lędziński Bieruń: Węglowa, pawilon handlowy Lewiatan; pawilon handlowy Delfin.

6.12 od godz. 7:00 do 15:00 Lędziny: Murckowska, od 35 do 59, od 32 a do 48, Ławecka.

6.12 od godz. 9:00 do 12:00 Bieruń: Lipcowa, od 9 do Bijasowickiej, Żywiczna, od 12 do Lipcowej.

6.12 od godz. 9:00 do 15:00 Międzyrzecze: Skrajna, Gromadzka, od nr 1 do nr 5 i od nr 2 do nr 4, Żubrów, od nr 13 do nr 25 iod nr 24,24A,B,C do nr 40, Międzyrzeczna, Strumykowa, Lisia, od nr 1 do nr 19, Przeczna.

7.12 od godz. 8:30 do 15:00

Bojszowy: Żwirowa, od nr 5 do nr 9 i od nr 2 do nr 20, Stalmacha.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat będziński Psary kasztanowa Odbiorcy zasilani z ZK 3585, ZK3586, ZK 3587, ZK4324, ZK 4183

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Myszkowice ul. Zwycięstwa Odbiorcy zasilani z ZK 276

10.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Ochaby Wielkie ulica Baranowicka, Rodzinna, Kameralna, Bagna, Cesarska, Nad Młynką, Gołębia, Prucheńska

7.12 od godz. 7:00 do 9:00 Ustroń ulica Równica

7.12 od godz. 7:00 do 15:00 Ochaby Małe ulica Dębowiecka, Działkowa, Młyńska

7.12 od godz. 7:30 do 9:00 Ochaby Wielkie ulica Główna, Przyjaźni, Kopce, Wędkarzy, Cesarska, Rodzinna

7.12 od godz. 7:30 do 9:00 Ochaby Wielkie ulica Baranowicka, Rodzinna, Główna

7.12 od godz. 7:30 do 9:00 Ochaby Wielkie ulica Baranowicka, Rodzinna, Kameralna, Bagna, Cesarska, Nad Młynką, Gołębia, Prucheńska

7.12 od godz. 12:00 do 15:00 Ochaby Małe ulica Dębowiecka, Działkowa, Młyńska

7.12 od godz. 12:00 do 15:00 Ochaby Wielkie ulica Główna, Przyjaźni, Kopce, Wędkarzy, Cesarska, Rodzinna

7.12 od godz. 12:00 do 15:00

Ochaby Wielkie ulica Baranowicka, Rodzinna, Główna

7.12 od godz. 12:00 do 15:00 Cieszyn ulica Puńcowska, Pograniczna, Beskidzka, Kresowa, Równa, Otwarta

8.12 od godz. 7:30 do 8:30 Cieszyn ulica Sienna, Sowia, Wronia, Hallera 40 - 106, 67 - 145A, Dobra, Miła, Beskidzka, Jasna, Odległa, Orzeszkowej, Orla, Kargera, Widokowa

8.12 od godz. 7:30 do 8:30 Skoczów ulica Górecka od numeru 36 do obwodnicy.

8.12 od godz. 8:00 do 14:00

Harbutowice ulica Górecka 60.

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 Cieszyn ulica Spacerowa, Piesza, Sosnowa

8.12 od godz. 8:00 do 11:00 Cieszyn ulica Słowicza

8.12 od godz. 8:00 do 17:00 Zbytków ulica Strażacka, Akacjowa, Długa. Malinowa, Sportowa.

8.12 od godz. 8:00 do 12:00 Pogórze ulica Górecka 58. 8.12 od godz. 8:00 do 14:00

Zbytków ulica Strażacka od ulicy Malinowej do Strażackiej 11, Malinowa, Akacjowa od stacji transformatorowej do nr 2

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Cieszyn ulica Spacerowa, Piesza, Sosnowa

8.12 od godz. 10:30 do 11:00 Cieszyn ulica Spacerowa, Piesza, Sosnowa

8.12 od godz. 12:00 do 15:00 Cieszyn ulica Puńcowska, Pograniczna, Beskidzka, Kresowa, Równa, Otwarta

8.12 od godz. 15:00 do 18:00 Cieszyn ulica Sienna, Sowia, Wronia, Hallera 40 - 106, 67 - 145A, Dobra, Miła, Beskidzka, Jasna, Odległa, Orzeszkowej, Orla, Kargera, Widokowa

8.12 od godz. 15:00 do 18:00 Cieszyn ulica Słowicza, Hallera od nr 108 i 145, Bociania, Kukułcza, Przepiórcza, Żurawia, Krucza, Łabędzia, Sowia

9.12 od godz. 7:00 do 8:00 Cieszyn ulica Krucza, Słowicza

9.12 od godz. 7:30 do 18:00

Cieszyn ulica Krucza, Wronia, Słowicza, Jaskółcza, Sokola, Bociania

9.12 od godz. 7:30 do 8:30 Cieszyn ulica Słowicza55 - 67, 60 - 64C; Spółdzielcza 5

9.12 od godz. 7:30 do 8:30 Skoczów ulica Gustawa Morcinka 13 (blok).

9.12 od godz. 8:00 do 14:00 Cieszyn ulica Głęboka 2, 4

9.12 od godz. 8:00 do 11:00 Cieszyn ulica Słowicza, Hallera od nr 108 i 145, Bociania, Kukułcza, Przepiórcza, Żurawia, Krucza, Łabędzia, Sowia

9.12 od godz. 15:00 do 18:00

Cieszyn ulica Krucza, Wronia, Słowicza, Jaskółcza, Sokola, Bociania

9.12 od godz. 15:00 do 18:00 Cieszyn ulica Słowicza55 - 67, 60 - 64C; Spółdzielcza 5

9.12 od godz. 15:00 do 18:00 Skoczów ulica Polna, Szkolna, Mickiewicza 13,15,17, Mennicza 5,7,8,10, Ustrońska 10 Hotel "Karet", Ustrońska 1A, Garbarska 6,8, pawilon handlowy

10.12 od godz. 8:00 do 14:00

Cieszyn ulica Kościelna 5A,12,15; Kręta 23-27,24; Ładna 39-53A; Majowa 14-18; Mokra 10-18, 23

10.12 od godz. 8:30 do 13:00 powiat częstochowski Wanaty, ul. Graniczna dz. 257.

6.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wanaty, ul. Graniczna dz. 257.

6.12 od godz. 8:00 do 10:00 Stanisławice, ul. Zielona i ul. Partyzantów.

8.12 od godz. 7:30 do 16:00 Kolonia Borek, ul. Przemysłowa od 1 do 34.

8.12 od godz. 8:00 do 15:00 Stanisławice, ul. Zielona i ul. Partyzantów.

9.12 od godz. 7:30 do 16:00 Stanisławice, ul. Zielona i ul. Partyzantów.

10.12 od godz. 7:30 do 16:00 powiat gliwicki Łany Wielkie: Łabędzka, 29N.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Czarków: Wiejska, od 11 do 41 i od 10 do 38.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

Pyskowice: Czeremchy, od 2 do 12, 3, 5, place budowy.

9.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat lubliniecki Przywary, ul. Ceramiczna 13 - Zakład Karny.

9.12 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Ciasna - Molna ul. : Cegielniana nr 5 , Wiejska od nr 21 do nr 25 i od nr 28 do nr 36.

10.12 od godz. 8:45 do 14:00

Molna, ul. Cegielniana 5, ul. Wiejska od 21 do 25 i od 28 do 36.

10.12 od godz. 8:45 do 14:00 powiat mikołowski Orzesze: Borowa, od nr 1 do nr 15, Centralna, od nr 335 do nr 341, Spokojna, od nr 1 do nr 30.

7.12 od godz. 7:00 do 15:00 Mikołów: Nomiarki, 17, 21 oraz plac budowy dz. 310/46.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat myszkowski Koziegłowy, ul. Porajska - odbiorca zasilany z ZK 2928.

7.12 od godz. 8:30 do 14:30 Ostrów, ul. Jurajska.

10.12 od godz. 8:00 do 12:30 powiat pszczyński Pniówek: Polna, Garaże oraz myjnia.

6.12 od godz. 7:00 do 14:00 Poręba: Wodna, Wodzisławska, nr 57 i 59.

8.12 od godz. 8:30 do 16:00 Wisła Wielka: Hodowców, od nr 127 do nr 137 i od nr 112 do nr 120, Leśna, cala ulica.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00 Miedźna: Wiejska, od nr 69 do nr 69E i Nr 70, Frydek: Miodowa, od nr 175 do nr 189.

9.12 od godz. 10:00 do 12:00 Jankowice: Przyśnicza, Place budów zasilane ZK nr GLW213418.

10.12 od godz. 7:00 do 14:00

Frydek: Polna, nr 3.

10.12 od godz. 7:00 do 14:00 Poręba: Barbórki, od nr 3B do nr 19 oraz od nr 8D.

10.12 od godz. 8:00 do 9:00 Pszczyna: Słoneczna, od nr 18 do nr 8, Cieszyńska, 11A, Ogrodowa, cała, Zacisze, 16, 19, 21.

10.12 od godz. 9:30 do 14:00 powiat raciborski Racibórz: Świerkowa, cała, Brzeska, od 1 do 12 parzyste i nieparzyste, Rybnicka, od skrzyżowania z ul. Dębiczną do AUCHAN, Dębiczna, od 1 do 3.

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Żerdziny: Sikorskiego, cała, Ogrodowa, cała. od 7.12 godz. 7:00 do 8.12 godz. 14:00 powiat tarnogórski Kuczów, ul. Celulozowa, Gołębia, Kruczkowskiego, ul. Paderewskiego od 1 do 51 i od 2 do 58, ul. Piaskowa 45, ul. Polna, Radziwiłłówny, Słoneczna, Wiejska, Zapolska.

8.12 od godz. 8:30 do 11:00

Zielona ul. Stawowa - Ośrodek wypoczynkowy i Wodomistrzówka zaplecze gospodarcze.

8.12 od godz. 11:30 do 14:00 Tarnowskie Góry: Cmentarna, 5.

9.12 od godz. 8:00 do 16:00 Radzionków: Szylera, 7A, 7B.

10.12 od godz. 8:00 do 16:00 Miasteczko Śląskie: ks. Franciszka Wyciślika, od 36 do 58, od 35 do 59, Karpacka 2, Makowa.

10.12 od godz. 8:30 do 11:30 powiat wodzisławski Lubomia: Tartakowa, od ul. Asnyka do 24 parzyste i nieparzyste, Akacjowa, od 1 do 10 parzyste i nieparzyste, Graniczna, pomiędzy ul. Akacjową a Tartakową.

6.12 od godz. 8:00 do 13:00 Olza: Kolejowa.

6.12 od godz. 8:30 do 11:00 Radlin: Jana Matejki, Od Nr 49 do Nr 150.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gołkowice: Żabkowska, Graniczna, nieparzyste od 21 do 29 i 35.

9.12 od godz. 8:00 do 15:00

Lubomia: Adama Asnyka, 75, 55a, Jana Nepomucena, od 39b do 53 od 58 do 66.

10.12 od godz. 8:00 do 13:00 Lubomia: Leśna, Adama Mickiewicza, od 147 do 161 od 142 do 154.

10.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat zawierciański Łazy Brzozowa, Racławicka, Rolnicza, Zielona, Lipowa, Łąkowa, Wiejska od CPN w kier Niegowonic, Sala bankietowa,

7.12 od godz. 9:00 do 11:00

Zawiercie Stacja Diagnostyczna Obrońców Poczty Gdańskiej

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 Zawiercie ul. Ładna, Szczęśliwa,Wymiennikownia,Warsztat Stolarski, Kościół,

8.12 od godz. 9:00 do 16:00 Zawiercie - Stacja Diagnostyczna Obrońców Poczty Gdańskiej

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 Świętochłowice Świętochłowice: Jodłowa, nr 13, 15.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Żory Żory: Szoszowska, parzyste od nr 56 do nr 64 i nieparzyste nr od nr 59A do nr 67, ul. Południowa nr 1,2,4.

6.12 od godz. 7:00 do 14:00

Żory: Starowiejska, 98A, 110, 110A, 110B.

6.12 od godz. 7:00 do 14:00 Żory: Ligonia, Zamkowa, Ogrodnicza, 1 do 3, Pukowca, 11, 17A, 19, 21, Sportowa.

8.12 od godz. 15:00 do 16:00 Żory: Wodociągowa, Stacja RY67 Żory Odlewnia.

10.12 od godz. 7:30 do 14:00 powiat żywiecki Sopotnia Wielka od numeru 171 do 491.

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 Lipowa ulica Lodowa , Warsztat Ślusarski .

6.12 od godz. 9:00 do 13:00 Świnna ulica Osiedlowa numery 27, 29, 33, 37, 39 ,41, Jesienna od numeru 33 do 59, Zachodnia numery 43, 44, 46, 47, 49, Spacerowa 16, 24.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica ulica Grojec numer 1 i 2, Boczna cała, Sporyska numery nieparzyste od 1 do 43, parzyste od 6 do 34.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00

Żywiec ulica Wesoła numery 78, 80, 82, 84, 91, Budynek Socjalny, Skep Merkury, Podmiejska numery 10, 12, 14, 3o, 31 i odbiorcy zasilani z ZK 7068, 3331.

7.12 od godz. 8:00 do 15:00

Żabnica ulica Rekreacyjna, Topolowa, Partyzantów, Śmiecha od numeru 81 do 105, Graniczna, Turystyczna, Łęgowa, Zaporowa, Klonowa.

7.12 od godz. 9:00 do 11:00 Pietrzykowice numer 10 i Przepompownia ścieków PC-P-5.

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Bystra od budynku 185 do budynku 204 wraz z ulicami przyległymi.

8.12 od godz. 9:00 do 11:00 Łodygowice ulica Piłsudskiego od numeru 51 do 71, Turystyczna 1, 3, 5, Gminna 2, Sadowych 4, Zjazdowa od 1 do 13.

8.12 od godz. 10:00 do 13:00 Żywiec ulica Leśnianka Baza Drogowa, Łączna działka 3889.

9.12 od godz. 8:00 do 14:00

Rychwałd ulica Pszczelarska, Równa, Wiejska, Rowerowa, Szkolna numery 35, 76, 78, Pod Łyską, Karpacka od numeru 83 do granicy z miejscowością Rychwałd, Pycliki, Barutka. Rychwałd ulica Beskidzka numeru 129 do granicy z miejscowością Rychwałdek.

9.12 od godz. 8:00 do 14:00 Sól Kiczora, Urbanki.

9.12 od godz. 9:00 do 11:00 Gilowice budynek zasilany ze złącza ZK-416500

10.12 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty Pozostałe wyłączenia prądu Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

