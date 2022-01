Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 5.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ul. Marzanny od ul. Jagienki do ul. Światopełka, Piekiełko nr 8, Cieszyńska od nr 413 do nr 447B i nr 449 - wyłączenie nie dotyczy numerów: 433A, 435, 445A, Jaworzańska nr 8A, Tylna, Danusi od ul. Marzanny do nr 18,

5.01 od godz. 8:30 do 13:00

Bielsko Biała ulica Bema, Dunikowskiego od ul. Poniatowskiego do ul. Chodkiewicza, Chodkiewicza od ul. Gałczyńskiego do ul. Dunikowskiego, Poniatowskiego od nr 9 do ul. Gałczyńskiego, Gałczyńskiego od ul. Bema do ul. Poniatowskiego,

10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Miernicza od ul. Źródlanej do nr 110, Bracka od nr 25 do nr 17, Szczęśliwa nr 62, Źródlana od nr 18 do ul. Mierniczej, Skromna nr 23, 25, 27,

