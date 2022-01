Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 8.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko Biała ulica Bema, Dunikowskiego od ul. Poniatowskiego do ul. Chodkiewicza, Chodkiewicza od ul. Gałczyńskiego do ul. Dunikowskiego, Poniatowskiego od nr 9 do ul. Gałczyńskiego, Gałczyńskiego od ul. Bema do ul. Poniatowskiego,

10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Miernicza od ul. Źródlanej do nr 110, Bracka od nr 25 do nr 17, Szczęśliwa nr 62, Źródlana od nr 18 do ul. Mierniczej, Skromna nr 23, 25, 27,

10.01 od godz. 8:00 do 14:00

Bielsko-Biała ul. Grażyny od ul. Aleksandrowickiej do nr 35, Poprzeczna od ul. Aleksandrowickiej do nr 6, Aleksandrowicka od ul. Michałowicza do Kamienickiej, Aleksandrowicka od ul. Cieszyńskiej do ul. Michałowicza, Staffa, Reja od nr 18 do ul. Aleksandrowickiej, Zacisze, Zgody nr 8,10,

11.01 od godz. 8:00 do 14:00