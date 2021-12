Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 8.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (8.12 2:08) nie ma prądu w śląskim?

powiat będziński

Grodziec

8.12 od godz. 1:40 do 3:45

powiat cieszyński

Leszna Górna ulica Potok

od 7.12 godz. 20:09 do 8.12 godz. 14:00

powiat raciborski

Żerdziny: Sikorskiego, cała, Ogrodowa, cała.

od 7.12 godz. 7:00 do 8.12 godz. 14:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała

Bielsko-Biała ulica Zalotników nr 22,

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Żółkiewskiego nr 6

9.12 od godz. 7:00 do 16:00

Kaniów ulica Ludowa, Młyńska,

Bestwina ul. Wielodroga,

9.12 od godz. 12:00 do 15:00

Bielsko-Biała ul. Grzybowa od nr 10B i 14A do ul. Podleśnej, Podleśna od nr 30 do nr 45,

10.12 od godz. 8:00 do 14:00