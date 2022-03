Wyłączenia prądu w śląskim. Gdzie 9.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (9.03 8:09) nie ma prądu w śląskim?

Częstochowa

Zawiercie ul. Rolnicza od 28 do 147, Wspólna,

9.03 od godz. 6:20 do 8:30

ul. Bienia 4 kl. I

9.03 od godz. 8:00 do 19:45

Jaworzno

Jaworzno: Jeleń.

9.03 od godz. 6:55 do 10:00

Jaworzno, Leśna 18, 20, 28, budynek za nr Leśna 30, Tylna od 2 do 34, 5, Krucza od 2 do 14, od 1 do 7A,

9.03 od godz. 7:00 do 14:00

Katowice

Katowice: Chorzowska, nr 7, 7 a, b.

9.03 od godz. 7:00 do 14:00

Katowice: Katowicka, nr 45, 45 a.

9.03 od godz. 8:00 do 12:00

Mysłowice

Mysłowice ul. Dzióbka Nr 100 c

9.03 od godz. 8:00 do 13:00