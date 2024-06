Wyłączenia prądu w śląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 7.06

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w śląskim 7.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 7.06 w śląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w śląskim.

Gdzie obecnie (7.06 10:04) nie ma prądu w śląskim?

Bytom Bytom: Wrocławska 6, 8, 10A, 12, ul. Kolejowa 2, 2A, 4, 6, 8, ul. Batorego od 5 do 11, od 2 do 32, ul. Ligęzy od 2 do 8, ul. Chrzanowskiego 1C, 3.

7.06 od godz. 8:30 do 10:30 Częstochowa Częstochowa: ul. Jagiełły od 4 do 22 i od 3 do 25, ul. Piastowska 51, 55, 59, 61 oraz 63

7.06 od godz. 8:00 do 16:00 Częstochowa: ul. Podbucze od 4 do 8 i dz. nr 20 (ZK11052)

7.06 od godz. 8:00 do 16:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: Powstańców Śląskich od nr. 36d do nr. 46b.

7.06 od godz. 8:30 do 13:00 Jaworzno Jaworzno ul. WIosny Ludów od nr 108 do nr 124

7.06 od godz. 8:30 do 10:30

Katowice Katowice: Cyprysów, Siedliska, Żurawinowa od 1 do 17, od 2 do 14, Marzanny od 20 do 42 a, od 23 do 63, Karola Stabika od 55 do 91, od 46 do 78, Bukszpanowa od 1 do 3 , od 2 do 4 a, Ślazowa, Słonecznikowa od 1 do 23, od 2 do 36, Stefana Suberlaka, Miętowa, Matki Teresy z Kalkuty, Zachodnia od 29 do 33, od 36 do 38, Rezedowa od 1 do 13, od 2 do 8, Dereni.

7.06 od godz. 8:00 do 16:00 Ruda Śląska Ruda Śląska: ks. Ludwika Tunkla 27-47 i ogródki działkowe, Śląska, Stanisława Wyspiańskiego, Stanisława Turskiego.

7.06 od godz. 7:00 do 14:00

powiat bielski Mazańcowice ul. Zawiście nr 322,ul. Ligocka na odcinku od ul. Hodowców do ul. Sportowej, ul. Dolina Słońca od ul. Ligockiej do nr 948, ul. Klonowa, ul. Hodowców nr 275, 1111, 1058, 593, ul. Sportowa od ul. Ligockiej do nr 705, ul. Brzozowa nr 17,

7.06 od godz. 8:00 do 17:00

Szczyrk ulica Beskidzka nr 19 sklep Biedronka, Willowa nr 3 oraz plac budowy zasilany ze złącza kablowego nr ZK10216

7.06 od godz. 9:00 do 11:00 powiat będziński Dobieszowice MOP Konotopa

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Kowale ulica Prezydencka, Brzozy, Zbożowa, Żwirowa,

7.06 od godz. 7:30 do 15:00 Zarzecze ulica Rybna, Zawala, Rybitwy, Podwale, Rykalec

7.06 od godz. 8:00 do 12:00 Frelichów ulica Olchowa, Nizinna

7.06 od godz. 8:00 do 12:00 Strumień ulica 1-go- Maja 35, sklep spożywczy, Stacja Paliw,

7.06 od godz. 8:00 do 14:00 Zarzecze ulica Wałowa, Podwale, Zawala, Rykalec. 7.06 od godz. 8:00 do 16:00 Wisła ulica Ochorowicza

7.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat pszczyński Piasek: Leśna nieparzyste od 81 do 93, Wolności nieparzyste od 53 do 69, parzyste od 62c do 70, Ignacego Paderewskiego parzyste od 80 do 92, nieparzyste od 49 do 67.

7.06 od godz. 8:00 do 16:00

Radostowice: Jesionowa numer 3, Bartnicza nieparzyste od nr 3 do nr 17 oraz

parzyste od nr 2 do nr 12A, Dworcowa nieparzyste od nr 61 do nr 67 oraz

parzyste od nr 42 do nr 62, Dokawa numer 16.

7.06 od godz. 8:30 do 11:30

powiat rybnicki Czerwionka-Leszczyny: Zabrzańska 37 do 49J, Cicha 1 do 6E.

7.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat wodzisławski Pszów: ks. Pawła Skwary Nr 27, 29, 44.

7.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat żywiecki Brak Zasilania naprawa uszkodzonych przewodów Łękawica ulice Wspólna, Krokusowa, Mieczykowa, Irysowa, Parkingowa, Liliowa, Przedszkolna, ALeja Jana Pawła drugiego

7.06 od godz. 8:57 do 11:00 Milówka ulica Prusów od leśniczówki do sklepu GS

7.06 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w śląskim

Bielsko-Biała Jaworze ul. Łukowa, Romantyczna, Średnia na odcinku od ul. Wapienickiej do nr 13, Wapienicka na odcinku od ul. Romantycznej do przedszkola (odbiorcy po północnej stronie drogi), Morelowa, Astrów nr 210,

10.06 od godz. 7:30 do 15:00

Bielsko-Biała ulica Brzechwy od nr 19 , 33C do nr 46, Okręgowa od nr 21 do ul. Pisarskiej, Pisarska od nr 62B, 64A, 66 do nr 82, 82B,

10.06 od godz. 8:30 do 13:30 Bielsko-Biała ul. Bierna na odcinku od ul. Górskiej do nr 6, Jeleniowa nr 4, 6, 7, Błońska, Górska na odcinku od nr 75 do ul. Złoty Potok wraz z odgałęzieniem do nr 102i, Pikowa, Wspólna na odcinku od ul. Górskiej do nr 91, Pliszek, Przepiórek, Zawodzie nr 9F, 9H,

10.06 od godz. 17:00 do 19:00 Bielsko-Biała ul. Sternicza nr 28 segment A, Sternicza nr 12, Michałowicza nr 87,

12.06 od godz. 7:00 do 15:00 Bielsko-Biała ul. Chałubińskiego na odcinku od nr 19 do ul. Hubala, Baczyńskiego na odcinku od ul. Czerwonej do ul. Chałubińskiego, Hubala na odcinku od ul. Czerwonej do ul. Chałubińskiego, Czerwona na odcinku od nr 48 do ul. Wyzwolenia (bez nr 95), Bukietowa nr 17 (Ogródki Działkowe ROD Porzeczka), Towarowa na odcinku od ul. Czerwonej do ul. Irysów, Niezapominajek na odcinku od nr 4 do ul. Towarowej,

12.06 od godz. 9:00 do 16:00

Bielsko-Biała ulica Kaskadowa nr 27D,

13.06 od godz. 9:00 do 17:00 Bielsko-Biała ulica Dziewanny nr 74, 76,

28.08 od godz. 8:00 do 15:00 Jaworze ul. Łukowa, Romantyczna, Średnia na odcinku od ul. Wapienickiej do nr 13, Wapienicka na odcinku od ul. Romantycznej do przedszkola (odbiorcy po północnej stronie drogi), Morelowa, Astrów nr 210,

10.12 od godz. 7:30 do 15:00 Bytom Bytom: Chorzowska 12, 12A, 14 od A do G, Prokopa 4, Tuwima 12C, 15C, Kilara 29, 29A, 33.

11.06 od godz. 8:30 do 10:30 Bytom: Wilhelma Prokopa 1, 1A, 3 od A do B, 5 od A do B, 6 od A do B, 8, 8A, Chorzowska 12, Tuwima 1 od A do B, 3 od A do B, 7 od A do B, 11, 11A, 13, 13 A, 15, 15 A, Głowackiego 2 od A do D, 4, 6 od A do B, 8, 10, 10A.

13.06 od godz. 8:30 do 10:30

Częstochowa Częstochowa: ul. Marysia od 14 do 32 i od 36 do 40, ul. Marysia od 15 do 25 i od 37 do 47, ul. Wolna 38, ul. Kaczorowska 30A

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Łojki,

ulice Piastów od nr 1 do nr 18,

Długa od nr 53 do nr 71 i od nr 62 do nr 92,

Ogrodowa od nr 1 do nr 19 i od nr 2 do nr 8.

10.06 od godz. 10:00 do 12:00 Częstochowa: ul. Srebrna od 3 do 25 i od 2/4 do 52

11.06 od godz. 8:00 do 16:00

Częstochowa, ul. Witaminowa, Korkowa od nr 2 do nr 50 i od nr 1 do nr 11, Irydowa, Wypalanki, Grzybowska od nr 2 do nr 10, Bór od nr 208 do nr 242, Biwakowa, Poselska od nr 9 do nr 21, Poręba, Wakacyjna, Letniskowa, Wiatrakowa, Piękna, Letnia, Wczasowa, Bałtycka, Jantarowa, Barwna.

12.06 od godz. 7:00 do 15:00

Częstochowa: ul. Brzeźnicka od 13 do 43 i od 48 do 58A oraz 42, 42A i 44, ul. Wybickiego 7 oraz 8

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Częstochowa: ul. Odrodzenia od 51 do 65 i od 32 do 48, ul. Kalinowa od 26 do 34 i od 25 do 29, ul. Podgórna od 1 do 15 i od 8 do 14

14.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gliwice Gliwice: Nadrzeczna tylko garaże.

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój: 1000-lecia 12.

10.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jastrzębie-Zdrój: Pszczyńska Złomowisko i obiekty obok.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00 Jastrzębie-Zdrój: 1000-lecia 18.

13.06 od godz. 8:30 do 14:00 Jaworzno Jaworzno ul. Insurekcji Kościuszkowskiej 86

13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Katowice Katowice: 3 Maja nr 12, 14, 16.

11.06 od godz. 10:00 do 13:00 Katowice: Konduktorska nr 41, 42, 44.

12.06 od godz. 7:30 do 10:30 Katowice: Wojciecha Korfantego 160.

12.06 od godz. 10:00 do 13:00 Katowice: Sezamkowa od 1 do 17 e, od 2 do 26, Szałwiowa, Zawilców, Szarych Szeregów 43, 45, Tadeusza Boya Żeleńskiego od ul. Sołtysiej do Szarych Szeregów.

12.06 od godz. 10:30 do 12:30

Katowice: Stanisława Kossutha nr 7, 9, 13.

13.06 od godz. 7:30 do 10:00 Katowice: Bolesława Czerwińskiego nr 6, 8, 10 i od 1 do 11 nr nieparzyste, Morcinka nr 1, 3, 3 a, Korfantego nr 56.

13.06 od godz. 7:30 do 10:30 Mysłowice Mysłowice ul. Równoległa 28

11.06 od godz. 8:30 do 14:00

Mysłowice ul. Stadionowa 9

11.06 od godz. 9:00 do 16:00 Mysłowice ul. Równoległa od nr 1 do nr 30, ul. Graniczna 50

12.06 od godz. 8:30 do 18:00 Mysłowice ul. Szymanowskiego 3 ul. Krakowska brak nr domu tylko numery złącz kablowych 8250/15, RD5/25/876, RD5/25/1558

14.06 od godz. 8:30 do 14:30 Ruda Śląska Ruda Śląska: Szyb Andrzeja 23.

11.06 od godz. 7:00 do 15:00 Rybnik Rybnik: Władysława Broniewskiego budynek nr 23 (pawilon handlowy).

8.06 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Ludwika Zamenhofa, mjr. Brunona Janasa 71 do 101, 74 do 108, Bolesława Śmiałego.

10.06 od godz. 8:00 do 17:00 Rydułtowy: Barwna od 1 do 27, św. Jacka 77,83, o. Augustyna Kordeckiego 54C, Radoszowska od 94 do 181, Urbana, gen. Stanisława Maczka, Bukowa, Rybnik: ks. Piotra Skargi od 26 do 60, Karola Szymanowskiego, Sportowa 110,120A, PSZOK.

11.06 od godz. 8:00 do 17:00

Rybnik: Rudzka nr 9, 9A.

12.06 od godz. 7:00 do 16:00 Rybnik: Garbocze 16 do 40.

13.06 od godz. 8:00 do 16:00 Tychy Tychy: Nowa od 2 do 46, od 7 do 23, Zgody od 21 do 45 , od 16 do 56, Żorska od 56 do 116, od 51 do 141, Myśliwska 79.

12.06 od godz. 9:00 do 10:30

Zabrze Zabrze: Bytomska 61-107. od 8.06 godz. 0:30 do 9.06 godz. 4:00 Zabrze: Przemysłowa piekarnia i zakłady, gen. Charlesa de Gaulle'a 107-109.

8.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat bielski Szczyrk ulica Wierzbowa nr 22, Sosnowa nr 5, 7, ośrodek wczasowy Jontek

10.06 od godz. 8:00 do 13:00 Godziszka ulica Słowików, Sportowa, Migdałowa, Łodygowska od ulicy Przejazdowej do Kolorowej, Spacerowa, Widokowa

10.06 od godz. 9:00 do 15:00

Pisarzowice ul. Chabrowa nr 1, 2, Wodna na odcinku od ul. Bielskiej do nr 11, Młyńska, Stawowa nr 2A, 2B, ul. Bielska na odcinku od ul. Młyńskiej do ul. Wodnej (wyłączenie nie dotyczy numerów 83, 85, 85A, 87, 87A, 89, 91),

10.06 od godz. 10:00 do 13:00 Czechowice-Dziedzice ul. Kościelna nr 28, 28A, 34, 32, 30, 32B, 36, 19, 21, 40, 11A, Legionów od nr 126 do nr 132, Chłopska nr 59, 57, 49, 47, 45, 41, 41A, Kopernika do nr 28 i nr 13, Pasieki nr 3,

11.06 od godz. 8:00 do 10:00 Kozy ulica Wiśniowa, Bukietowa, Wspólna nr 5, 6, Irysów nr 4, Azaliowa na odcinku od ul. Storczyków do nr 18,Liliowa, Tulipanów,

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Rybarzowice ulica Kwiatowa, Liliowa, Gerberów, Polna, Wiklinowa, Beskidzka od nr 1 do 306, Różana, Klonowa, Olchowa, Jesionowa, Wrzosowa, Mała, Kukułcza

11.06 od godz. 8:00 do 9:00

Mazańcowice ul. Widokowa nr 827, 826, 1132, 1133,

11.06 od godz. 10:00 do 18:00 Rybarzowice ulica Kwiatowa, Liliowa, Gerberów, Polna, Wiklinowa, Beskidzka od nr 1 do 306, Różana, Klonowa, Olchowa, Jesionowa, Wrzosowa, Mała, Kukułcza

11.06 od godz. 14:00 do 16:00

Roztropice ulica Widokowa

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Iłownica ulica Piłsudzkiego

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Porąbka ulica Kwiatowa, Krajobrazowa numery 1, 2, 3. Mała Puszcza numery 37, 39, 41, 43, 45, 47, 12, 14.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Ligota ul. Zaciszna,

Bronów ul. Miodowa od nr 4 do 26, Pszczelarska od nr 1A do nr 17, Błękitna, Graniczna od nr 3 do nr 19 i od nr 2 do nr 16, Kunza od nr 22 do nr 32 i nr 41 do nr 23,

12.06 od godz. 9:00 do 11:00

Ligota ul. Zaciszna nr 14, 16, 18, 20,

Bronów ul. Błękitna, Graniczna od nr 18 do nr 66A i od nr 21 do nr 29, Złocista,

12.06 od godz. 9:00 do 17:00 Szczyrk ulica Zwalisko budynki zasilane ze złączy kablowych nr ZK419752 i ZK416527

12.06 od godz. 10:00 do 14:00 Międzyrzecze Dolne

ul. Młyńska nr 45, 74,

ul. Wapienicka na odcinku od ul. Strefowej do nr 171,

ul. Nad Stawami,

ul. św. Floriana nr 173 13.06 od godz. 7:30 do 15:00 Szczyrk ulica Myśliwska nr 67 i 67F

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Czechowice-Dziedzice ul. Mazańcowicka od nr 146L do nr 146G, 17.06 od godz. 9:00 do 14:00 Czechowice-Dziedzice ulica Mazańcowicka od nr 66 do nr 68 i od nr 61A do nr 69, Sąsiedzka nr 3, Kotulińskiego od nr 1 do nr 6, Kopernika nr 52, 54 do DK1,

19.06 od godz. 9:00 do 17:00

Czechowice-Dziedzice ul. Świerkowicka nr 36,

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat bieruńsko-lędziński Jedlina: Wolska nr 32.

13.06 od godz. 7:00 do 14:00 Imielin ul. Hallera Nr70, ul. Brata Alberta nr37, ul Hallera 62 Produkcja Farb i lakierów, ul. Hallera 64 "Rampa" Hurtownia Materiałów Budowlanych ul. Hallera sieć napowietrzna przy Rampie

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat będziński Podwarpie ul. Podwarpie od 74 w kierunku Tuliszowa, Hektary

11.06 od godz. 7:00 do 13:00 Bobrowniki ul. Sienkiewicza nr 243, 243a, od nr 225ac do nr 241, od nr 245 do nr 265, od nr 252 do nr 302b, Słowackiego od nr 213 do nr 237, Szybowa nr 45 oraz firmy

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Czeladź ul. Wojkowicka odbiorcy zasilani ze złączy ZK 5211, ZK 4699, ZK 4940.

14.06 od godz. 8:15 do 14:15

Będzin ul. Zagórska 3 odbiorcy zasilani ze złącza ZK 7211.

14.06 od godz. 9:00 do 13:00 Będzin ul. Wygodzkiego, Wesoła, Słoneczna, Pola nr 2, Rutki Laskier od nr 11 do nr 49

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat cieszyński Cieszyn ulica Bielska 160B, 160D, Braci Miłosiernych, Mleczna do nr 17 i 20, Wiślańska 21

7.06 od godz. 15:00 do 17:00 Cieszyn ulica Harcerska

7.06 od godz. 15:00 do 17:00 Skoczów ulica Sportowa, Zawiśle, Kamieniec, Górecka

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Puńców: ulica Prosta 2, Spacerowa od nr 30-34, 45 - 47;

10.06 od godz. 8:00 do 15:00 Dzięgielów ulica Polna 22

10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Ustroń ulica Źródlana, Leśna 22 10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Pierściec ulica Dolny Bór

11.06 od godz. 7:30 do 15:00 Kowale ulica Dolny Bór, Bławatkowa, Bocianów, Nad Rzeką,

11.06 od godz. 7:30 do 15:00 Dzięgielów ulica Cieszyńska 26-38, 29-37, Myśliwska 1-9, 4-6, Polna do nr 14 i 21, Słoneczna 5-7

11.06 od godz. 9:00 do 13:00 Ustroń ulica Źródlana, Leśna 22 12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Mnich ulica Kolorowa, Łanowa, Zaciszna, Kosynierów, Spacerowa. Jałowcowa, Wiśniowa 12.06 od godz. 8:00 do 16:00 Dzięgielów ulica Cieszyńska 41-59, 54-68, Myśliwska 12-36, Polna 27-29

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Koniaków przysiółki Rastoka, Żurówka, Koczy zamek

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Ustroń ulica Źródlana, Leśna 22

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 Zebrzydowice: Dworcowa Tylko PKP 1 sekcja 2.

13.06 od godz. 8:30 do 11:30

Strumień ulica Kolejowa, Polna, Dworcowa 9 14.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat częstochowski Łojki,

ulice Długa od nr 7 do nr 51 i od nr 42 do nr 58,

Zielona od nr 1 do nr 47 i od nr 2 do nr 14,

Ogrodowa od nr 12 do nr 14 i od nr 21 do nr 31.

10.06 od godz. 8:00 do 10:00 Hutki od nr 67 do nr 139 i od nr 78 do nr 166.

10.06 od godz. 8:00 do 12:00 Radoszewnica, ulice Mostowa, Działkowa, Klonowa, Pałacowa, Wiejska, Koniecpolska od 57 do 91 i od 70 do 90.

10.06 od godz. 8:00 do 13:30

Wanaty, Kamienica Polska, ul. Konopnickiej od nr 137 do nr 247 i od nr 228 do nr 378, ul. Południowa, ul. Apteczna, ul. Jastrzębska, ul. Kościuszki

11.06 od godz. 7:00 do 9:00

Wanaty

11.06 od godz. 7:00 do 19:00 Kolonia Borek ulica Jałowcowa od nr 10 A do 22 D

11.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wanaty, Kamienica Polska, ul. Konopnickiej od nr 137 do nr 247 i od nr 228 do nr 378, ul. Południowa, ul. Apteczna, ul. Jastrzębska, ul. Kościuszki.

11.06 od godz. 17:00 do 19:00 Koniecpol Stary ul. Częstochowska od nr 9 do nr 93 oraz od nr 10 do nr 112.

12.06 od godz. 7:30 do 13:30 Kamienica Polska ulice Konopnickiej od nr 137 do nr 197 A i od nr 228 do nr 302 A, Kościuszki od nr 1 do nr 7 i od nr 2 do nr 10, Kwiatowa nr 34, 49 i 51.

12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Konin,

ul. Słoneczna nr 49 i nr 51.

12.06 od godz. 8:00 do 13:00 Gorzelnia ul. Mokra, Podlaska, Przysieczna, Kalej ul. Krótka

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Blachownia, ul. Górnicza 2,4,5

13.06 od godz. 7:00 do 9:00 Sekursko od nr 1 do nr 69.

13.06 od godz. 7:30 do 13:30 Łochynia ulice Spacerowa od nr 1 do nr 31 i od nr 2 do nr 30, Akacjowa od nr 27 do nr 41, Słoneczna od nr 1 do nr 13 i od nr 4 do nr 20, Długa od nr 45 do nr 57 i od nr 44 do nr 74, Lipowa nr 5 i 6.

13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Blachownia, ul. Górnicza 2,4,5

13.06 od godz. 14:00 do 16:00

Grabowa ulice, Długosza od nr 147 do nr 177 i od nr 34 do 62, Leśna od nr 10 do nr 14, Kwiatowa od nr 3 do nr 51, Lipowa nr 8 i 8A, Spacerowa od nr 5 do nr 18.

14.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat gliwicki Paczyna: Pniowska Od 1 do 3, Wiejska BUDYNEK NASTAWNI -ZASILANIE REZERWOWE.

10.06 od godz. 5:00 do 10:00 Paczyna: Pniowska Od 1 do 3, Wiejska BUDYNEK NASTAWNI -ZASILANIE REZERWOWE.

10.06 od godz. 14:00 do 18:00 Wielowieś: Zamkowa, Ogrodowa, Poznańska 2, Radosna, Gliwicka, Wolna, Szafranka 12, Parkowa, Główna Od 1 do 11 oraz od 4 do 8, Polna 14B, 17A, 20.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wilcza: Diamentowa, Nowa, Rybnicka Od 4 do 16 oraz od 5 do 37, Krótka, Stawowa 3A, 3B.

12.06 od godz. 8:00 do 16:00

Wilkowiczki: Toszecka 7, 8, Leśna, Zacharzowice: Wiejska 21, 22, 23 i 24.

12.06 od godz. 8:00 do 17:00 Świbie: Szkolna 1, 2, 3, Zielona, Pocztowa Od 5 do 11 oraz nr 6, 10, Sportowa Od 30 do 56 oraz nr 67, Wesoła 7, Nowe Osiedle.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Toszek: Morcinka Od 25 do 33 oraz od 37 do 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wilkowiczki: Toszecka 7 i 8, Leśna, Zacharzowice: Wiejska 21, 22, 23 i 24.

13.06 od godz. 8:00 do 17:00 powiat kłobucki Kłobuck ul. Kasztanowa, Stanisława Staszica

10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kłobuck ul. Gajowa, Gwiezdna, ks. Ignacego Skorupki, Sadowa, Szkolna, Żytnia

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wręczyca ul. Kopalniana 2 i 3, Zamkowa 25, 25 b

11.06 od godz. 8:00 do 18:00

Kłobuck ul. Górnicza dz. nr 396

12.06 od godz. 8:00 do 15:15 Libidza ul. Antoniego Pokrzyńskiego od 51 do 79 nieparzyste i od 44 do 84 parzyste

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 Złochowice ul. Wesoła

14.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat lubliniecki Lubliniec ul. Cegielniana od nr 1 do nr 44, Częstochowska nr: 33, 35, 37, 39

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Herby ul. Katowicka od nr 1 do nr 8, Krótka, Leśna, Ogrodowa, Parkowa

10.06 od godz. 8:30 do 14:30 Ligota Woźnicka ul. Łąkowa, Woźnicka

11.06 od godz. 8:00 do 16:00 Lubockie ul. Piaskowa od nr 18 do nr 52

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 Ligota Woźnicka ul. Łąkowa, Woźnicka

12.06 od godz. 8:00 do 16:00

Strzebiń ul. 1-go Maja od nr 60A parzyste oraz od nr 75 nieparzyste do końca, Kosmonautów, Poprzeczna nr 9.

12.06 od godz. 8:00 do 13:00 Kośmidry ul. Podleśna od nr 25 do nr 32, Polna

13.06 od godz. 8:30 do 10:30 Kośmidry ul. Stawowa od nr 9 do końca

13.06 od godz. 8:30 do 15:00 Dziewcza Góra

14.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat mikołowski Gostyń: Rybnicka od 142 do 216 , od 201 do 287, Akacjowa od 2 do 20, Migdałowa, ks. Tomasza Mamzera 1.

10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Gostyń: Motyla budynek na przeciw nr 24 a.

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gostyń: Rybnicka od 244 do 300, od 319 do 375, Jarzębinowa, Klonowa, Kasztanowa, Jesionowa, Wiśniowa.

11.06 od godz. 8:00 do 17:00

Mikołów: Podleska od 53 do 55 b.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat pszczyński Radostowice: Dębowa nieparzyste od nr 13 do nr 25 oraz

parzyste od nr 20 do nr 40, Jesionowa nieparzyste od nr 7 do nr 21 oraz

parzyste od nr 8 do nr 22, Czarkowska nieparzyste od nr 7 do nr 25 oraz

parzyste od nr 12 do nr 36, Sosnowa nieparzysty numer 13 oraz

parzyste od nr 12 do nr 16.

7.06 od godz. 11:00 do 15:00 Studzienice: Wilcza cała, św. Jana Pawła II nieparzyste od nr 11A do nr 31B oraz

parzyste od nr 6 do nr 34, Bażantów numery 18 i 20, Sarenek nieparzyste od nr 35G do nr 43 oraz

parzyste od nr 52b do nr 58.

11.06 od godz. 8:30 do 15:00

Studzionka: Wodzisławska parzyste od nr 6 do nr 20A oraz

nieparzyste od nr 1 do nr 13.

12.06 od godz. 8:30 do 11:00 Studzionka: Stenclówka cała.

12.06 od godz. 10:30 do 14:00 powiat raciborski Turze: Stawowa, Kościelna.

10.06 od godz. 8:00 do 10:00 Budziska: Frosowa, Polna, Szkolna, Nowa, Tkocza, Leśna, Wolności.

11.06 od godz. 8:00 do 19:00 Turze: Stawowa, Kościelna.

12.06 od godz. 8:00 do 10:00 Tworków: Zamkowa od 6 do 32 od 1 do 37, Polna 16.

13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Nędza: Borowiec, Wiśniowa, Jabłoniowa, Słoneczna, Modrzewiowa, Ogrodowa, Leśna.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00 powiat rybnicki Żory: Świerklańska 49 do 49B, 25 do 35 B, 22 do 36F, 40A, Daleka 4 do 12, 1 do 23, Pagórkowa 1 do 26, Obiegowa 1 do 13, Boryńska 120 do 122A, Na Wzgórzu 5, 6, 11, Za Miastem 4 do 22, 5 do 11, Świerklany: Rajska 11, 19, 18, 12.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00

Jankowice: Nowa od 1 do 15.

11.06 od godz. 7:00 do 16:00 Czernica: Podleśna 11 do 94, Jana 2 do 4.

12.06 od godz. 7:00 do 10:00 Czernica: Powstańców 10 do 22 i 47 do 63, Pstrążna: Topolowa 6 do 16.

12.06 od godz. 10:00 do 13:00 Czerwionka-Leszczyny: Tetmajera 1A do 6D, Morcinka 6, Przedszkolna 1, Konopnickiej Na przeciwko numeru 2, Pola 2 do 6B, Grunwaldzki Ogródki działkowe.

13.06 od godz. 7:00 do 13:00 Przegędza: Piaskowa 6 do 10, Mikołowska 54 do 153b, Kamieńska.

13.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat tarnogórski Miedary: Kościuszki Od 2 do 8, 1 Maja Od 2 do 30 oraz od 1 do 25, Jesionowa 1.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miedary: 1 Maja 2, Kolejowa, Górnicza, Wolności 1 oraz od 2 do 12A, Główna Od 22 do 58 oraz od 1 do 11, Boczna.

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Wieszowa: Leśna od 5 do 15 oraz od 6 do 14, ul. Jagodowa od 2 do 24 i 5.

11.06 od godz. 8:00 do 16:00

Świerklaniec: 3 Maja 47.

12.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat wodzisławski Gołkowice: 1 Maja Parzyste od nr.208 do 228 nieparzyste od 199 do 213, ul. Boczna, Dom przyjęć PRIMA.

7.06 od godz. 22:00 do 22:50 Rydułtowy: Andrzeja Struga 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I.

8.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wodzisław Śląski: Grodzisko, Marklowice: Goplany Gajowa.

8.06 od godz. 22:00 do 22:50 Połomia: Centralna numery parzyste od 244 do 268 oraz 187 i 189, Folwark od nr 1 do 10,

.

10.06 od godz. 7:00 do 16:00 Lubomia: Szkolna, Dębowa 43, 45.

10.06 od godz. 8:00 do 15:00

Radlin: Józefa Rymera od 255 do 275, Polna 1 do 4, Głożyńska 103 do Rymera.

10.06 od godz. 8:00 do 17:00 Czyżowice: Polna, Graniczna, Dworcowa, Wodzisław Śląski: Starowiejska od Czyżowickiej do zakładu Gros, Czyżowicka Oczyszczalnia ścieków, Polna.

11.06 od godz. 8:30 do 12:00 Wodzisław Śląski: Czyżowicka 67a Firma Tornado Sp. z o.o., Wąska, Karkoszka, Turzyczka ul. Poprzeczna, Starowiejska, Polna.

11.06 od godz. 8:30 do 14:30 Lubomia: Adama Asnyka od skrzyżowania z ul. Korfantego do 13A, Potocka od 29 do 39 parzyste i nieparzyste, Środkowa od 1 do 12 parzyste i nieparzyste, Korfantego od 1 do 29 parzyste i nieparzyste.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wodzisław Śląski: Czyżowicka Bogumińska, Łąkowa, Bieni, Rzeczna, Gosława, Moniuszki Karłowicza, Chopina, Starowiejska, Cisowa, Modrzewiowa, Kanałowa, Poprzeczna, Tęczowa, Wąska, Karkoszka, Jadwigi.

12.06 od godz. 8:30 do 14:30

Radlin: Rybnicka tylko Zakład Usługowo Produkcyjny działka 1931/9.

13.06 od godz. 8:00 do 13:00

Połomia: Szkolna od Centralnej do pływalni, Centralna od Szkolnej do Piekarni.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat zawierciański Zawiercie ul. Żółwia, Żabia od nr 57 do nr 120, Bzowska, Sienna od nr 25 do nr 40, Jagodowa, Głogowa

11.06 od godz. 8:00 do 13:00 Świętochłowice Świętochłowice: Wiktora Polaka od 26 do 52 nr nieparzyste, Katowicka od 45 f do 59 a nr nieparzyste, garaże, baraki, Żołnierska nr 1, 3, Cmentarna od 2 do 16 nr parzyste.

12.06 od godz. 7:30 do 13:00 Żory Żory: Dożynkowa 8.

10.06 od godz. 7:00 do 14:00 powiat żywiecki Żywiec ulica Folwark numery parzyste od nr 20 do 34

10.06 od godz. 8:00 do 13:00

Złatna od drogi na Ciapkówkę do byłej szkoły

10.06 od godz. 9:00 do 14:00 Rajcza ulica Ujsolska od ulicy Polnej do budynku nr 42B wraz z ulicami przyległymi

11.06 od godz. 8:00 do 9:00 Rajcza ulica Polna budynki za boiskiem nr 18, 18a, 18c

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Łodygowice ulica Wodna, Batorego wraz z ulicami przyległymi, Żywiecka nr 23, 25, 39, 479, 757, Piłsudskiego od ulicy Asnyka do Leśnej wraz z ulicami przyległymi

11.06 od godz. 8:00 do 9:00 Żabnica ulica Rekreacyjna, Topolowa, Wierzbowa, Turystyczna, Łęgowa, Partyzantów, Klonowa, Zaporowa, Graniczna, Śmiecha od ulicy Partyzantów do Łęgowej wraz z ulicami przyległymi

11.06 od godz. 9:00 do 11:00 Łodygowice ulica Wodna, Batorego wraz z ulicami przyległymi, Żywiecka nr 23, 25, 39, 479, 757, Piłsudskiego od ulicy Asnyka do Leśnej wraz z ulicami przyległymi

11.06 od godz. 14:00 do 16:00

Ślemień ulica Widokowa budynki letniskowe zasilane ze złączy kablowych nr ZK13464, ZK13521, ZK13532, ZK13499, ZK13756, ZK14935 i ZK17058

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 Żywiec ulica Chodkiewicza

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sienna ulica Morelowa nr 10

13.06 od godz. 8:00 do 16:00 Brzuśnik od budynku nr 214 Prawy Groń oraz od budynku nr 106 Lewy Groń

14.06 od godz. 8:00 do 10:00 Cięcina ulica Widokowa

14.06 od godz. 8:00 do 10:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

