Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Tauron informuje: dziś nie będzie energii elektrycznej w tych miastach i ulicach

POWIAT TARNOGÓRSKI2021-08-0308:00-16:00planowaneNakło Śląskie: Strażacka, Główna od 1 do 9, od 15 do 73, od 4 do 48, Lipowa, Stawowa 1, 4, 6, Przyjaźni ,Obłoków 5, 7, od 10 do 32 , Radosna , Gościnna, Wąska.2021-08-0408:00-16:00planowaneBoruszowice: Armii Krajowej, 4, Szkolna, 1, 1b.2021-08-0508:00-16:00planowaneTarnowskie Góry: Wojciecha Kossaka, 4.2021-08-0608:00-15:00planowaneNowe Chechło: Lasowicka, od 123 do 129, 120.2021-08-0608:30-14:00planowaneRadzionków: Lipoka, 1A, 1B, Skotnicka 2, 4, 6, 8, 8A, 1, 5, 7, 9.

