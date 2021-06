Wyłączenia prądu w woj. śląskim. Uwaga, dzisiaj nie będzie energii elektrycznej w tych miastach i powiatach

MYSŁOWICE2021-06-0908:00-13:00planowaneMysłowice ul. G. Ziętka (boczna) ZK-Nr RD8/25/457 ;ZK- Nr BDJ130157 ; ZK - Nr BDJ1608492021-06-1007:00-14:30planowaneChełm Śląski ul. Chełmska 65; ul. Gamrot od nr 1 do nr 13H, od nr 2 do nr 18; ul. Błękitna od nr 1a,1b,1c, od nr 2 do nr 18; ZK RD5/46/250, ZK RD5/46/251, ZK BDJ193960 - budynki bez nr

Pixabay