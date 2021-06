Wyleczą ostrą białaczkę u 95 proc. dzieci? Jest szansa na przełom! Lekarze SUM rozpoczęli badania kliniczne, trwa rekrutacja pacjentów

Projekt koordynują eksperci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi we współpracy ze specjalistami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego partnerami klinicznymi są wszystkie ośrodki hemato-onkologii dziecięcej w Polsce, funkcjonujące w 16 szpitalach. Oznacza to, że dzieci objęte programem pozostaną na swoich oddziałach, ale ich leczenie, w zależności od podtypu choroby, będą koordynowały zespoły specjalistów z Łodzi i ze Śląska. A dokładniej z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu.

W praktyce oznacza to, że jeśli onkolog rozpozna u nieletniego białaczkę, pacjent rozpocznie chemioterapię, a jego próbka szpiku z komórkami białaczkowymi przejdzie badania molekularne w specjalistycznym laboratorium "Oncolab im. WOŚP" w Łodzi. Po zdiagnozowaniu konkretnych defektów genetycznych, lekarze dostosują terapię pod konkretny podtyp choroby.

To o tyle istotne, że wśród od 200 do 230 diagnozowanych rocznie w kraju młodych pacjentów, rozpoznaje się nawet 50 podtypów molekularnych białaczki limfoblastycznej. Do tej pory byli leczeni tak samo. – Dzięki diagnostyce molekularnej możemy dopasować terapię do konkretnego pacjenta. To bardzo ważne z punktu widzenia efektów terapeutycznych – tłumaczył w rozmowie z Pulsem Medycyny prof. Wojciech Młynarski z UMed w Łodzi.