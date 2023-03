Wylewasz zużyty olej do zlewu lub toalety? Szkodzisz sobie i innym. Nie wiesz gdzie wyrzucić kłopotliwe odpady? Sprawdź Justyna Madan

Segregacja śmieci, chociaż niezwykle ważna, potrafi nieraz sprawić wiele kłopotu. Nie tylko w związku z koniecznością zmieszczenia w mieszkaniu 5 pojemników na różne odpady. Kolejny problem zaczyna się, kiedy nie do końca wiadomo, co zrobić z produktami kłopotliwymi. Co zrobić z przesmażonym olejem, resztkami farb albo żwirkiem z kuwety? Warto pamiętać, że zasady segregacji mogą się różnić w poszczególnych gminach. Gdzie więc wyrzucać produkty, kiedy nie jesteśmy pewni, co z nimi zrobić?