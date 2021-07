Wypadek autobusu w Bytomiu. Zderzył się z samochodem osobowym. Są poszkodowani. Zablokowane torowisko Wiktoria Żesławska

Bytom. 5 lipca tuż po godzinie 7 rano doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem. Do zdarzenia doszło przy ulicy Chorzowskiej. Zablokowane jest torowisko tramwajowe. Dwie osoby trafiły do szpitala.