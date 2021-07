Wypadek autobusu w Chorzowie. Dlaczego zderzył się z samochodem osobowym? Dwie osoby w szpitalu red

Wypadek autobusu w Chorzowie. Kierowca autobusu wjechał w samochód osobowy, w efekcie czego dwie osoby trafiły do szpitala. To zdarzenie drogowe wyglądało bardzo groźnie. W jaki sposób do niego doszło? Prawdopodobnie zawiniła ludzka nieostrożność.