Wypadek autokaru z Żabnicy koło Tczewa. Jedna osoba nadal jest w szpitalu. Pozostałych uczestników wypadku czeka długa rehabilitacja

Niecały miesiąc od koszmarnego wypadku autokaru przewożącego członków zespołu Mały Haśnik z Żabnicy an Żywiecczyźnie, do którego doszło na autostradzie A1 koło Tczewa, jedna osoba nadal pozostaje na leczeniu w szpitalu, a pozostałe osoby, które wróciły już do domów, czeka długa rehabilitacja.