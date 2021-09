Wypadek ciągnika w Wysokiej. Kierowca został ranny, gdy ciągnik przewrócił się na drodze Tomasz Breguła

Wypadek w Wysokiej. We wtorek 7 września w miejscowości Wysoka, należącej do gminy Łazy, doszło do wypadku z udziałem ciągnika rolniczego. Interweniowała policja i straż pożarna. Na miejsce wezwano też ratowników medycznych.