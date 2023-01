Wypadek ciężarówki w Biernej koło Żywca. Samochód przewrócił się podczas rozładunku. Ucierpiał kierowca. Droga była całkowicie zablokowana

Wypadek ciężarówki w Biernej k. Żywca. Samochód przewrócił się podczas rozładunku kruszywa

Bardzo groźnie wyglądał wypadek, do którego doszło w czwartek, 5 stycznia ok. godz. 11:20, w Biernej (pow. żywiecki). Przewrócił się tam samochód ciężarowy z naczepą. Wiadomo, że wypadek nastąpił w momencie, gdy auto nie było w ruchu. - Do zdarzenia doszło podczas rozładunku kruszywa - informuje mł. kpt. Tomasz Kołodziej, oficer prasowy KP PSP w Żywcu.