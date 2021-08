Wypadek motocyklisty w Katowicach. Zderzył się z autem na ul. Bażantów. Trafił do szpitala Martyna Urban

Do wypadku motocyklisty w Katowicach doszło przy ulicy Bażantów. Około godziny 10, kierujący motorem mężczyzna został potrącony przez 60-letniego kierowcę samochodu marki Fiat. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala. Jak doszło do wypadku?