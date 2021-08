Wypadek na A1. Rozpędzony samochód wbił się pod TIRa. Odcinek autostrady Woźniki - Ożarowice został zamknięty

Wypadek na autostradzie A1

Uwaga kierowcy! We wtorek 10 sierpnia przed 7.00. doszło do wypadku na autostradzie A1 na odcinku Woźniki - Ożarowice. Na wysokości miejscowości Zendek, na pasie w kierunku zjazdu do lotniska w Pyrzowicach, samochód osobowy zderzył się z ciężarowym.