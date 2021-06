Wypadek na A4 w Pławniowicach. Samochód osobowy wbił się pod TIRa. Korek na autostradzie ma 10 km długości

Zdarzenie spowodowało na tym odcinku duże utrudnienia ruchu, pojazdy uczestniczące w zderzeniu nie zostały jeszcze usunięte. Korek potęgują jeszcze prace remontowe, które są prowadzone na autostradzie A4.

Do zdarzenia doszło około 9:50. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby, w tym pogotowie. Na kilkanaście minut A4 została całkowicie zablokowana - powstał około 5 km korek. Rozładowanie zatoru trwało do godzin popołudniowych - powodując kolejne zatory na bramkach w Gliwicach (spiętrzenie ruchu). To już kolejny wypadek, do którego doszło przez nieuwagę kierowców z racji zwężeń związanych z wymianą asfaltu na gliwickim odcinku A4. W tamtym tygodniu, o czym Państwo informowaliście doszło do tragicznego wypadku vw golfa, również na A4 na jezdni w kierunku Wrocławia. Wtedy również doszło do najechania - informuje OSP Pławniowice.