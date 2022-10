Wypadek na autostradzie A1 pomiędzy węzłami Woźniki a Częstochowa Południe. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy

Poszkodowanymi są kierowca i pasażerka samochodu osobowego

Do wypadku na autostradzie A1 doszło w piątek o godzinie 12.31, kiedy to samochód ciężarowy uderzył w jadący przed nim pojazd osobowy. – Ze wstępnych ustaleń wynika, że samochód ciężarowy marki Volvo najechał na tył samochodu osobowego marki Toyota Yaris i najprawdopodobniej sprawcą wypadku jest kierowca osobówki. To jednak tylko przypuszczenia, bo nad wyjaśnieniem przyczyn pracują aktualnie służby – mówi podkom. Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie. Dodaje też, że w wypadku zostały poszkodowane dwie osoby, którymi są 72-letni kierowca samochodu osobowego oraz jego 55-letnia pasażerka. – Oboje poszkodowanych zostało przetransportowanych do szpitala, gdzie personel medyczny wykona niezbędne badania i oceni ich stan zdrowia – zaznacza podkom. Sabina Chyra-Giereś.