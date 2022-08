Wypadek na autostradzie A1 w Knurowie. Samochód odbił się od dwóch ciężarówek i zatrzymał na barierkach. Zobaczcie zdjęcia

W kierunku Łodzi tworzy się korek.

Przyczyną utrudnień na autostradzie A1 jest wypadek, do jakiego doszło w czwartek, 25 sierpnia ok. godz. 10:30. Do zdarzenia doszło na pasie ruchu w kierunku Łodzi. W kolizji brał udział samochód osobowy i dwie ciężarówki.