Wypadek na autostradzie A4. Samochód przekoziołkował na przeciwległy pas ruchu! Droga jest częściowo zablokowana. Jedna osoba w szpitalu Piotr Chrobok

Wypadek na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Na wysokości MOP na pasach w kierunku Katowic i Krakowa samochód "przekoziołkował" na przeciwległy pas ruchu. Jak zdążyli ustalić policjanci do zdarzenia doszło w momencie zmiany pasa ruchu przez dwa auta. Na razie nie wiadomo, czy doszło między nimi do kontaktu. Ruch na autostradzie jest częściowo przyblokowany. Poszkodowana w wypadku kobieta trafiła do szpitala.