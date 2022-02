Wypadek na autostradzie A4 w Zabrzu. TIR przebił ekrany energochłonne

Wypadek w Zabrzu na A4

Około godz. 12.50, w sobotę, 5 lutego doszło do wypadku na autostradzie A4 w Zabrzu w kierunku Katowic. Samochód ciężarowy przebił się przez bariery energochłonne. Na miejsce interweniowały służby bezpieczeństwa.

Jak się okazało, kierowca nie ucierpiał w wyniku tego zdarzenia. Nie było też potrzeby wydostania go z kabiny, gdyż wyszedł on o własnych siłach. Trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego. Następnie zabrany został do szpitala celem dalszej diagnostyki.

Droga nie została całkowicie zablokowana. Ruch był utrudniony, lecz nie został wstrzymany.