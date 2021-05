Wypadek na DK78 w Moskorzewie. Nissan zderzył się z volkswagenem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Droga jest całkowicie zablokowana

Piotr Żyła zdradził na co wydał premię za złoto MŚ i opowiedział o biegunce na skoczni ZDJĘCIA

Piotr Żyła był gościem Kuby Wojewódzkiego w jego programie w TVN. Skoczek z Wisły na telewizyjnej kanapie opowiedział co zrobił kiedy na skoczni złapała go biegunka i na co wydał ponad 100 tys. zł, które dostał jako premię za złoty medal wywalczony w mistrzostwach świata w Oberstdorfie.