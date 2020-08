Wypadek na DK88 w Kleszczowie. Kierowca osobówki nie trafi do aresztu. Usłyszał zarzut, ale sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury

Kierowca zatrzymany po sobotnim wypadku w Kleszczowie nie trafi do aresztu

Gliwicki sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o areszt tymczasowy dla 67-latka, który został zatrzymany po wypadku na odcinku DK88 Kleszczów - Gliwice, do którego doszło w minioną sobotę 22 sierpnia późnym wieczorem.

- Jego wersja przedstawiona w trakcie przesłuchania wymaga weryfikacji i tu w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, a także ograniczenia możliwości wpływania na zeznania świadków - mówiła w rozmowie z RMF FM Karina Spruś z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Według ustaleń śledczych wynika, że 67-latek podczas wykonywania manewru wyprzedzania nie zauważył busa, który nadjeżdżał z naprzeciwka. To mogło doprowadzić do zjechania na pobocze przez kierowcę busa, co w konsekwencji doprowadziło do przewrócenia się pojazdu i uderzenia w autobus.