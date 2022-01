Wypadek na DW 943 w kierunku Istebnej. Sprawca zapłaci co najmniej 10 000 zł! KL

Kierowca doprowadził do czołowego zderzenia, a potem uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go policjanci z Komisariatu Policji w Wiśle.

Policjanci z Wisły zatrzymali 53-letniego mężczyznę podejrzewanego o kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości, doprowadzenie do wypadku i ucieczkę z miejsca zdarzenia. W wypadku ucierpiał 23-letni kierowca audi A4, którego przewieziono do szpitala. Sprawca musi liczyć się z surowymi konsekwencjami - przestępstwa te łącznie zagrożone są karą do 4,5 roku pozbawienia wolności i co najmniej trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów. Sprawca będzie musiał do tego zapłacić co najmniej 10 000 zł.