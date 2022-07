Wypadek na granicy Imielina i Lędzin. Zderzyły się dwa samochody, jeden dachował. Na miejscu interweniowała załoga LPR Marcin Śliwa

Do wypadku doszło około godziny 14:40 na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Adamskiego, na granicy Imielina i Lędzin. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe. Jeden z nich dachował. Na miejscu pracują wszystkie służby. Dzieci biorące udział w wypadku zostały przetransportowane do śmigłowcem LPR do szpitala na badania.