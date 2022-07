Wypadek polskiego autokaru w Rumunii. Kierowca zginął, a ośmiu turystów zostało rannych. Jak doszło do wypadku? Barbara Romańczuk

We wtorek 5 lipca koło południa doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami w Moisei w Rumunii. Jak podały lokalne media nie żyje kierowca, a osiem osób trafiło do szpitala. Według doniesień pojazd zjechał z trasy przez pęknięcie opony, następnie uderzył w budynek. Informację o zdarzeniu potwierdził w rozmowie RMF FM rzecznik polskiego MSZ Łukasz Jasina.