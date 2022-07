Wypadek polskiego autokaru w Rumunii. Prawie wszyscy pielgrzymi wrócili już do domów. "Jesteśmy bardzo zmęczeni" Barbara Romańczuk

W końcu, wyczerpani i przerażeni, w czwartek nad ranem wrócili do Polski. Do do tragicznego wypadku autokaru polskich turystów doszło w ubiegły wtorek, w Moisei w Rumunii. Niestety, w wyniku wypadku kierowca autobusu, który również był Polakiem, zginął. Osiem rannych osób trafiło do szpitali, jednak większość miała niegroźne obrażenia i wróciła. Dwie osoby pozostają w rumuńskim szpitalu. Kiedy ich stan ulegnie poprawie, również wrócą do domów.