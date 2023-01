Wypadek samochodowy w Siemianowicach Śląskich. Jedna osoba jest poszkodowana i trafiła do szpitala Monika Jaracz

Wypadek samochodowy w Siemianowicach Śląskich. Jedna osoba jest poszkodowana i z obrażeniami trafiła do szpitala. Do zderzenia czołowego pojazdów doszło na ulicy Wiejskiej, we wtorek 31 stycznia 2023 roku, w godzinach porannych. Trwają ustalenia przyczyn i okoliczności zdarzenia drogowego. – Najprawdopodobniej, zderzenie pojazdów miało miejsce wskutek niesprzyjających warunków, jakie panują obecnie na drogach. Wszystko jednak dopiero zostanie wyjaśnione – mówi kom. Tatiana Lukoszek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Śląskich.