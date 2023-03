Wypadek samochodu osobowego z motorem w Częstochowie. Poszkodowany motocyklista trafił do szpitala

W środę, 22 marca po godzinie 12 doszło do groźnie wyglądającego wypadku samochodowego na skrzyżowaniu ulic Kiedrzyńskiej i Kurpińskiego w Częstochowie. W zdarzeniu brały udział dwa pojazdy: samochód osobowy marki Opel oraz motocykl.

Kierowca samochodu okazał się być sprawcą całego zdarzenia, ponieważ nie ustąpił pierwszeństwa motocykliście, przez co został on poszkodowany i z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Kierujący autem został ukarany mandatem.