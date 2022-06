Wypadek sportowców Siemianowiczanki pod Wrocławiem. Dachował bus. Dziewieć osób trafiło do szpitali

Wszystko to działo się około godziny 11.30. Wówczas kierowca busa nagle zjechał z jezdni. Jak przekazali policjanci, tłumaczył, że zobaczył zator na drodze, więc nie chcąc uderzyć w poprzedzające go pojazdy, zdecydował się na manewr skrętu. Niestety, auto dachowało, a potem wylądowało w przydrożnym rowie. Jak przekazał portal: tuwroclaw.com, busem podróżowało 14 kilkunastoletnich sportowców - juniorów z klubu sportowego Siemianowiczanka w Siemianowicach Śląskich. Jechali do Poznania na mecz hokeja na trawie.

