Wypadek w autobusie. 72-letnia kobieta złamała nogę. Czy kierowca był zmuszony gwałtownie zahamować? Policja sprawdzi monitoring autobusu Piotr Chrobok

W wypadku w autobusie ucierpiała 72-letnia kobieta. arc.

Złamaniem nogi 72-letniej kobiety zakończył się wypadek w autobusie komunikacji miejskiej, do którego doszło w Jastrzębiu-Zdroju. Jak tłumaczy kierowca do gwałtownego hamowania zmusił go kierowca osobówki, który nagle wyjechał na drogę. Policja sprawdzi, czy rzeczywiście tak było.