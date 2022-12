Wypadek w Boronowie. Dane z tachografu posłużą śledczym w ustaleniu okoliczności tragedii Marcin Śliwa

Inspektorzy z częstochowskiego oddziału śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zabezpieczyli dane zarejestrowane przez tachograf zamontowany w ciężarówce. Główny Inspektorat Transportu Drogowego

We wtorek 6 grudnia, we wczesnych godzinach rannych doszło do tragicznego wypadku w Boronowie w powiecie lublinieckim. Przyczepa pojazdu ciężarowego staranowała samochód osobowy. Trzy osoby straciły życie. Na miejsce zdarzenia zostali wezwani inspektorzy śląskiej Inspekcji Transportu Drogowego by pobrać z tachografu ciężarówki informacje o czasie pracy kierowcy i prędkości pojazdu. Dane mają pomóc śledczym w ustaleniu okoliczności zdarzenia.